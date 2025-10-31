Học sinh cả nước có được nghỉ Tết Dương lịch 2026 dài ngày?

Theo quy định, các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nguyên tắc cốt lõi giúp đảm bảo sự đồng bộ trong toàn bộ hệ thống hành chính, sự nghiệp và giáo dục trên cả nước.

Dịp Tết Dương lịch sắp tới, ngày 1/1/2026 rơi vào Thứ Năm. Căn cứ vào Điều 112 của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày cho Tết Dương lịch. Áp dụng theo quy định này, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh sẽ được nghỉ Thứ Năm, ngày 1/1/2026.

Như vậy, nếu không có bất kỳ quyết định hoán đổi hay nghỉ bù nào từ Chính phủ cho ngày Thứ Sáu liền kề, học sinh và giáo viên sẽ chỉ được nghỉ duy nhất một ngày và sẽ trở lại trường vào ngày Thứ Sáu (2/1/2026) để tiếp tục chương trình học. Mọi thay đổi về lịch nghỉ cụ thể, bao gồm khả năng hoán đổi để tạo thành kỳ nghỉ dài hơn, sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ cấp thẩm quyền và được các Sở GD&ĐT thông báo đến các cơ sở giáo dục.

Cô và trò Trường THCS Trưng Vương (phường Cửa Nam, Hà Nội) trong tiết học Khoa học Tự nhiên.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 2269/QĐ-BGDĐT năm 2025 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 áp dụng cho giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Khung thời gian này quy định rõ các mốc quan trọng trong năm học: Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, và học sinh sẽ hoàn thành chương trình năm học trước ngày 31/5/2026.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2026 và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026. Các kỳ thi quan trọng như Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026.

Nguyên tắc chung là thời gian nghỉ phép năm của giáo viên sẽ được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc được bố trí xen kẽ vào các thời gian khác trong năm, nhằm bảo đảm phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch năm học của từng địa phương. Điều này cũng giúp kế hoạch thời gian năm học luôn được bảo đảm sự đồng bộ, đặc biệt trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.