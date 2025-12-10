Sở GD-ĐT TPHCM "nói lại" về lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh

Tối 9-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, đã thông tin chính thức về lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh thành phố.

Theo ông Minh, học sinh TPHCM nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 1 ngày (thứ 5, ngày 1-1). "Ngành GD-ĐT TP HCM nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản chỉ đạo khác của thành phố, không có ngoại lệ so với các ngành khác" - ông Minh khẳng định.

Học sinh TPHCM chỉ nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 1 ngày

Theo quy định của UBND TPHCM về thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ vào thứ 5, ngày 1-1. Quy định này căn cứ theo Bộ Luật Lao động và Thông báo 9441/2025 của Bộ Nội vụ.

Cùng ngày, tại hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I, trước câu hỏi về việc Tết Dương lịch rơi vào thứ 5 (1-1-2026), các trường có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ 6 (2-1-2026) hay không, một đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đã giao quyền chủ động cho các trường. Hiệu trưởng sẽ quyết định việc cho học sinh nghỉ ngày 2-1-2026.

Theo đó, các trường có thể sắp xếp cho học sinh được nghỉ từ thứ 5 (1-1-2026) đến hết chủ nhật (4-1-2026), tức 4 ngày. Việc học bù cho ngày thứ 6 có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo chương trình.