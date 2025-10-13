TP HCM: Sở GD-ĐT đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trọn 2 tuần

Sở GD-ĐT vừa đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho học sinh trên địa bàn TP. Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của UBND TP HCM, quy định thời gian bắt đầu học kỳ I bắt đầu từ ngày 5-9, đảm bảo 18 tuần thực học; phần còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 19-1-2026, đảm bảo 17 tuần thực học. Năm học kết thúc trước ngày 31-5-2026.

Trong khoảng thời gian quy định như trên, các cơ sở giáo dục có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học, đảm bảo đủ số tuần thực học. Do vậy, việc bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

Như vậy lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TP HCM dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 9-2 đến hết ngày 22-2-2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết hàng năm, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TP HCM sẽ do UBND TP ban hành quyết định. Năm nay, Sở GD-ĐT TP sẽ trình đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để trọn trong tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần. Theo đó, dự kiến sở sẽ đề xuất với UBND TP HCM cho học sinh nghỉ Tết trong 2 tuần.

Sở GD-ĐT đề xuất dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 2 tuần

Ở năm trước (Tết Nguyên đán 2025), theo kế hoạch năm học, học sinh TP HCM được nghỉ Tết 9 ngày. Sở GD-ĐT TP HCM đã đề xuất UBND TP HCM cho học sinh được nghỉ thêm 2 ngày là 11 ngày. Theo ý kiến của nhiều phụ huynh học sinh, thời gian nghỉ Tết 9 ngày như trước đó được cho là quá ngắn, ảnh hưởng đến kế hoạch của nhiều phụ huynh, học sinh, nhất là những gia đình ở xa, có kế hoạch về quê ăn Tết.