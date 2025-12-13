Người nước ngoài duy nhất được Việt Nam phong anh hùng là ai?

Chính xác

Kostas Sarantidis sinh năm 1927 trong một gia đình công nhân ở miền Bắc Hy Lạp. Năm 1943, mới 16 tuổi, ông bị bắt đi lính để đưa sang Đức phục vụ cho chế độ phát-xít Hitler. Đến Nam Tư, ông trốn thoát, sống vật vờ trên những chuyến tàu ngược xuôi dọc biên giới Nam Tư - Hy Lạp.

Sau Thế chiến II, ông không thể trở về Hy Lạp vì không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, ông bị tham gia vào đội quân lê dương của Pháp và được điều tới Đông Dương để tham gia cuộc chiến chống phát-xít Nhật.

Tuy nhiên, ngay khi tới Sài Gòn năm 1946, được tận mắt chứng kiến những hành động tàn phá, giết chóc của quân đội xâm lược đối với những người dân Việt Nam vô tội, nhận thức được rõ bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và đã quyết định đi theo Mặt trận Việt Minh và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của các chiến sĩ Việt Minh, trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ.