Người nước ngoài duy nhất được Việt Nam phong anh hùng là ai?
Ông là người nước ngoài duy nhất được Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, một minh chứng cho lòng dũng cảm, sự lựa chọn đầy nhân văn và tình yêu không biên giới dành cho Việt Nam.
Ai là người nước ngoài được Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân?
Kostas Sarantidis72%
Kosta Sarantidis17%
Kostas Saratidis12%
Kostas Sarantidis sinh năm 1927 trong một gia đình công nhân ở miền Bắc Hy Lạp. Năm 1943, mới 16 tuổi, ông bị bắt đi lính để đưa sang Đức phục vụ cho chế độ phát-xít Hitler. Đến Nam Tư, ông trốn thoát, sống vật vờ trên những chuyến tàu ngược xuôi dọc biên giới Nam Tư - Hy Lạp.
Sau Thế chiến II, ông không thể trở về Hy Lạp vì không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, ông bị tham gia vào đội quân lê dương của Pháp và được điều tới Đông Dương để tham gia cuộc chiến chống phát-xít Nhật.
Tuy nhiên, ngay khi tới Sài Gòn năm 1946, được tận mắt chứng kiến những hành động tàn phá, giết chóc của quân đội xâm lược đối với những người dân Việt Nam vô tội, nhận thức được rõ bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và đã quyết định đi theo Mặt trận Việt Minh và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của các chiến sĩ Việt Minh, trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ.
Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam năm nào?
201153%
201223%
201323%
Ngày 9/11/2010, ông Kostas Sarantidis được Chủ tịch nước ký quyết định công nhận là công dân Việt Nam. Tháng 5/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam. Ông là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu cao quí này.
Tổ chức nào đã đặt tên cho ông Kostas Sarantidis là Nguyễn Văn Lập?
Việt Minh42%
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa27%
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam32%
Theo Thông tấn xã Việt Nam, việc tận mắt chứng kiến những hành động tàn phá, đàn áp và giết hại dã man của quân đội xâm lược đối với người dân Việt Nam vô tội, cùng với việc nhận rõ bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến, đã giúp Kostas Sarantidis sớm giác ngộ cách mạng.
Ông chủ động tìm cách liên lạc với Mặt trận Việt Minh và xin gia nhập hàng ngũ những người Việt Nam kháng chiến chống Pháp. Vào đêm 3 rạng ngày 4/6/1946, chỉ bốn tháng sau khi đặt chân đến Sài Gòn, Kostas Sarantidis trốn khỏi đội quân lê dương Pháp để đến vùng tự do ở Bình Thuận, rủ thêm một người lính lê dương khác tên Merinos cùng đi. Sau khi tham gia lực lượng Việt Minh, ông được mọi người gọi bằng cái tên Việt Nam: Nguyễn Văn Lập.
Khi liên lạc với Mặt trận Việt Minh và xin gia nhập hàng ngũ những người Việt Nam kháng chiến chống Pháp, ông Kostas Sarantidis mang theo gì?
Một khẩu súng trường38%
Một khẩu súng trường và một khẩu súng máy23%
Một khẩu súng máy7%
Bí mật quân sự32%
Theo báo Quân đội nhân dân, trong cuốn sách “Chiến sĩ quốc tế, Bộ đội Cụ Hồ Kostas Sarantidis – Nguyễn Văn Lập” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành, chính Kostas Sarantidis – Nguyễn Văn Lập đã trực tiếp ghi lại những hồi ký và sự kiện quan trọng, lý giải vì sao ông lựa chọn đi theo Việt Minh. Những trang viết ấy không chỉ là ghi chép sự việc theo dòng thời gian, mà còn là những đoạn tả cảnh, tả người, tả tâm trạng đầy cảm xúc; phản ánh những đổi thay bên trong ông khi tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của quân xâm lược Pháp, những dằn vặt nội tâm của một người thanh niên nước ngoài còn rất trẻ, để rồi cuối cùng, chàng trai Hy Lạp ấy đã dứt khoát chọn con đường chính nghĩa, đứng vào hàng ngũ cách mạng Việt Nam trên hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Ông Kostas Sarantidis chủ động tìm cách liên lạc với Mặt trận Việt Minh và xin gia nhập lực lượng kháng chiến chống Pháp, mang theo “món quà” là một khẩu súng trường và một khẩu súng máy.
Cấp bậc cao nhất của ông Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập là gì?
Trung Tá47%
Thượng Tá15%
Đại Tá38%
Theo báo Quân đội nhân dân, cấp bậc cao nhất của ông Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập) là Đại tá.
Năm 1949, ông Nguyễn Văn Lập vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam.
Sau Hiệp định Geneva, năm 1954, ông Nguyễn Văn Lập tập kết ra Bắc và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.
Năm 1958, ông lập gia đình với một cô gái Hà Nội và hai người có với nhau bốn người con, một trai ba gái, tất cả đều lấy tên Việt Nam.
Năm 1965, ông Nguyễn Văn Lập cùng gia đình xin phép trở về Hy Lạp sau khi biết tin người mẹ già đang sống tại quê nhà.
Ngày 9/11/2010, ông Kostas Sarantidis được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết ký quyết định công nhận là công dân Việt Nam.
Tháng 5/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định số 934-QĐ/CTN phong tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
