Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết dương lịch 4 ngày

Nội dung trên được ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, chia sẻ tại Hội nghị giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông, sáng 9/12.

Theo quy định, người lao động, công sở nghỉ Tết Dương lịch một ngày. Năm nay, ngày 1/1/2026 rơi vào thứ năm. Trước câu hỏi của một số hiệu trưởng về việc cho học sinh nghỉ ngày 2/1 (thứ sáu) để tạo thành kỳ nghỉ dài 4 ngày liên tiếp, ông Nguyên nói Sở đã giao quyền chủ động cho các trường.

Hiệu trưởng sẽ quyết định việc này. Các buổi dạy bù có thể theo hình thức trực tuyến để đảm bảo chương trình.

Học sinh trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ, TP HCM có 2,6 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, đông nhất cả nước.

Theo khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động lịch học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần thực học trong năm; thời gian học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.