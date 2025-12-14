Thông tin mới về dự án Nuôi em Nghệ An

Ngày 13/12, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, nhiều trường học ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn, đời sống học sinh thiếu thốn.

Theo ông Hoàn, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, việc kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân dành cho học sinh nghèo là hết sức cần thiết. Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã triển khai các chương trình hỗ trợ kịp thời, thiết thực và mang tính nhân văn, góp phần giúp nhà trường và học sinh vượt qua khó khăn, duy trì việc học tập.

Về dự án Nuôi em Nghệ An, ông Hoàn cho biết, phía dự án làm trực tiếp với các nhà trường, không thông qua Sở GD&ĐT Nghệ An.

Học sinh miền núi Nghệ An.

Từ sự việc trên, Sở GD&ĐT Nghệ An khuyến cáo các trường khi tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, đoàn thể, cá nhân cần chủ động xác minh, nắm rõ mục đích, động cơ của chương trình, tránh để bị lợi dụng vào những mục đích không phù hợp.

Trong quá trình triển khai, các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, đồng thời báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT để có sự theo dõi, giám sát. Qua đó, bảo đảm các chương trình hỗ trợ thực sự mang ý nghĩa nhân văn, ngăn ngừa những vấn đề có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường và quyền lợi chính đáng của học sinh.

Theo giới thiệu, dự án Nuôi em Nghệ An được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng cho học sinh nghèo tại các xã biên giới, vùng cao thuộc tỉnh Nghệ An.

Nhà tài trợ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của dự án để hỗ trợ các chương trình hoặc các em nhỏ cụ thể.

Trên một số bài kêu gọi tài trợ trên Fanpage của dự án, bà Đỗ Thị Nga được giới thiệu là trưởng ban, quản lý dự án.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh thông tin phản ánh về sự thiếu minh bạch trong hoạt động của dự án "Nuôi em Nghệ An".