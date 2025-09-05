Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hình ảnh tuyệt đẹp lễ khai giảng tại 'điểm trường trên mây’ ở Đà Nẵng

Sự kiện: Khai giảng năm học mới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cùng với học sinh cả nước, sáng nay 38 học sinh cùng 2 cô giáo ở điểm trường Tăk Pổ, xã Trà Tập, TP. Đà Nẵng hân hoan khai giảng năm học mới. Hình ảnh lễ khai giảng đặc biệt của cô trò ở "điểm trường trên mây" gây ấn tượng, xúc động.

Năm học 2025 - 2026 điểm trường Tăk Pổ (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) có 38 học sinh, trong đó 22 học sinh khối mẫu giáo và 16 học sinh Tiểu học. Cô Trà Thị Thu, giáo viên điểm trường cho hay, để chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học mới cô cùng đồng nghiệp có mặt từ sớm tại điểm trường để chuẩn bị, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các phụ huynh học sinh.

Cô giáo dắt tay các em học sinh tới trường trong ngày khai giảng năm học mới

Cô giáo dắt tay các em học sinh tới trường trong ngày khai giảng năm học mới

Nhiều năm gắn bó với học sinh vùng cao, cô Thu chia sẻ vẫn rất nhiều cảm xúc mỗi mùa tựu trường. “Nhìn học trò cùng với lá cờ đỏ thắm trên tay ánh mắt háo hức chào đón năm học mới, nụ cười tươi đến trường khai giảng là điều tuyệt vời của cô giáo vùng cao” – cô Thu, chia sẻ.

Hình ảnh ấn tượng tại lễ khai giảng ở điểm trường Tăk Pổ

Lễ khai giảng đơn sơ nhưng đầy cảm xúc của cô trò điểm trường Tăk Pổ

Các em học trò tay cầm lá cờ đỏ thắm, háo hức tới trường

Các em học trò tay cầm lá cờ đỏ thắm, háo hức tới trường

Nghiêm trang chào cờ

Nghiêm trang chào cờ

Lễ khai giảng đặc biệt ở điểm trường miền núi Đà Nẵng.

Lễ khai giảng đặc biệt ở điểm trường miền núi Đà Nẵng.

Tăk Pổ được ví như 'điểm trường trên mây'

Tăk Pổ được ví như 'điểm trường trên mây'

Hân hoan cùng chào đón năm học mới.

Hân hoan cùng chào đón năm học mới.

Cảnh đặc biệt trước ngày khai giảng ở ngôi trường chỉ có 8 học sinh
Cảnh đặc biệt trước ngày khai giảng ở ngôi trường chỉ có 8 học sinh

Năm học mới đến gần, 3 cô giáo đã chủ động ra đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh) để chuẩn bị khai giảng tại Trường Liên cấp với 8 em học sinh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoài Văn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2025 10:29 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Khai giảng năm học mới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN