Hình ảnh tuyệt đẹp lễ khai giảng tại 'điểm trường trên mây’ ở Đà Nẵng

Năm học 2025 - 2026 điểm trường Tăk Pổ (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) có 38 học sinh, trong đó 22 học sinh khối mẫu giáo và 16 học sinh Tiểu học. Cô Trà Thị Thu, giáo viên điểm trường cho hay, để chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng năm học mới cô cùng đồng nghiệp có mặt từ sớm tại điểm trường để chuẩn bị, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các phụ huynh học sinh.

Cô giáo dắt tay các em học sinh tới trường trong ngày khai giảng năm học mới

Nhiều năm gắn bó với học sinh vùng cao, cô Thu chia sẻ vẫn rất nhiều cảm xúc mỗi mùa tựu trường. “Nhìn học trò cùng với lá cờ đỏ thắm trên tay ánh mắt háo hức chào đón năm học mới, nụ cười tươi đến trường khai giảng là điều tuyệt vời của cô giáo vùng cao” – cô Thu, chia sẻ.

Hình ảnh ấn tượng tại lễ khai giảng ở điểm trường Tăk Pổ

Lễ khai giảng đơn sơ nhưng đầy cảm xúc của cô trò điểm trường Tăk Pổ

Các em học trò tay cầm lá cờ đỏ thắm, háo hức tới trường

Nghiêm trang chào cờ

Lễ khai giảng đặc biệt ở điểm trường miền núi Đà Nẵng.

Tăk Pổ được ví như 'điểm trường trên mây'

Hân hoan cùng chào đón năm học mới.