Hôm nay, gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước dự lễ khai giảng đặc biệt

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), lễ khai giảng năm nay sẽ kết hợp cùng kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (1945-2025) - tiền thân của Bộ GD&ĐT. Sự kiện mang tính lịch sử này không chỉ mở ra một năm học mới mà còn khẳng định chặng đường phát triển và đóng góp to lớn của ngành đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh minh hoạ - VGP

Buổi lễ chính thức diễn ra từ 8h đến 9h30 sáng 5/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, được truyền hình trực tiếp và kết nối đến toàn bộ cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học đến giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường kết thúc hoạt động riêng trước 8h để đồng loạt tham gia lễ chung.

Đây là năm đầu tiên lễ khai giảng được triển khai ở 34 tỉnh thành, thay vì 63 tỉnh thành như trước. Đây cũng là sự kiện hiếm có trong lịch sử giáo dục Việt Nam khi tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, từ công lập đến ngoài công lập, sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với các cấp học mầm non và phổ thông, kết hợp trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục.

Theo Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiến hành công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”; tổ chức Đại hội Đảng các cấp… Với ngành Giáo dục, đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống. Không chỉ nhìn lại hành trình phát triển, mà còn để ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh, trọng trách kiến tạo con người, dựng xây đất nước, hội nhập trong kỷ nguyên mới.