Lễ khai giảng đặc biệt của những bệnh nhi ung thư

Sáng 4-9, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới - lớp học Hoa Hướng Dương cho 40 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ThS-BS CKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y Tế TP.HCM.

Lễ khai giảng năm học mới của những bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Ảnh: DI LINH

Không ngờ đi viện con vẫn được khai giảng

Không phải ở sân trường rợp cờ, hoa, mà ngay tại sảnh bệnh viện – nơi mỗi ngày vốn chật kín người xếp hàng bốc số chờ khám, tiếng trống khai giảng vẫn vang lên, mở đầu một năm học mới cho những học trò đặc biệt: Các em nhỏ đang kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Các bệnh nhi hát Quốc ca tại lễ khai giảng. Ảnh: DI LINH

“Nhìn con mặc áo trắng, ôm tập vở mới, tôi không ngờ có ngày con vẫn được dự lễ khai giảng như bao bạn bè cùng trang lứa" - chị Phương Thuỳ, mẹ bé Phương Thi (6 tuổi, điều trị ung thư xương) nghẹn ngào chia sẻ. Với chị, chỉ cần thấy con bình thản ngồi nghe cô giảng bài, niềm vui đã lớn hơn bất cứ điều gì.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM thắt khăn quàng cho các bệnh nhi. Ảnh: DI LINH.

Còn chị Ngọc Thuy, mẹ của bé Hoàng Anh (10 tuổi, điều trị sarcoma), xúc động nói: “Ngày nhập viện, tôi chỉ mong con vượt qua từng đợt hóa trị. Vậy mà hôm nay, con được cắp sách tới lớp ngay trong bệnh viện. Nhìn ánh mắt con rạng rỡ, tôi thấy mình cũng có thêm nghị lực để đồng hành cùng con”.

Những lời tâm sự ấy đã khắc họa rõ nét không khí của một lễ khai giảng rất đỗi đặc biệt dành cho bệnh nhi ung thư diễn ra tại sảnh lớn cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vào sáng 4-9.

16 năm đồng hành cùng bệnh nhi ung thư

Lớp học Hoa Hướng Dương dành cho các bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM được thành lập vào ngày 4-9-2009.

Mỗi năm, có khoảng từ 150-200 trẻ tham gia lớp học. Tuy nhiên, đa số trẻ đang điều trị ung thư ở đây là ngoại trú (khám bệnh, lấy thuốc về nhà điều trị) nên chỉ có khoảng 40 trẻ tham gia buổi khai giảng.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: DI LINH

Tại lễ khai giảng, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cho biết bệnh viện đã duy trì suốt 16 năm qua một lớp học rất đặc biệt mang tên Hoa Hướng Dương. Điểm đặc biệt của lớp học này là học sinh chính là các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Theo BS Tuấn, lớp học được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, mỗi lớp chỉ vài em, có sự đồng hành của các thầy cô và các nhà tài trợ.

“Dù ở trong hoàn cảnh nào, các em vẫn có thể tiếp thu kiến thức. Khi khỏe mạnh trở về với gia đình, các em sẽ không bị mất bài vở. Đây cũng là nguồn động viên rất lớn, giúp các em yên tâm hơn trong hành trình chữa bệnh” - BS Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo TP, lãnh đạo bệnh viện, cô giáo cùng phụ huynh đưa các bệnh nhi vào lớp học. Ảnh: DI LINH

BS Tuấn cũng cho biết thêm, xung quanh các em luôn có sự hỗ trợ của nhiều phòng ban trong bệnh viện, sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ và đồng hành cùng các em.

“Chúng tôi cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em mình để bệnh viện có cơ hội dạy dỗ trong một môi trường hết sức đặc biệt. Tôi tin tưởng rằng lớp học năm nay sẽ tiếp tục mang đến cho các em những kiến thức vững chắc” - TS-BS Diệp Bảo Tuấn.

Người gieo chữ nơi hành lang bệnh viện

16 năm gắn bó với lớp học đặc biệt cùng các bệnh nhi ung thư, bà Đinh Thị Kim Phấn cho biết bản thân may mắn được đồng hành với các em trong những ngày các em chiến đấu với bệnh tật.

Cô giáo Phấn giao lưu ngày nhận lớp cùng các bệnh nhi. Ảnh: DI LINH

“Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy các em học sinh của mình dù trong quá trình điều trị bệnh nhưng cố gắng chăm chỉ học tập, đạt được thành tích tốt” - bà Phấn chia sẻ.

Cũng như bà Phấn, bà Trần Thị Mộng Liên trước đây là giáo viên mầm non đã có 9 năm gắn bó với lớp học. Theo bà Liên, khó khăn lớn nhất chính là tình trạng sức khỏe của các em.

“Vì bệnh tật, quá trình học tập không thể đều đặn; có khi ngay trong giờ học, bé mệt quá phải nghỉ, khiến việc tiếp thu bị gián đoạn” - bà Liên nói.

Các bệnh nhi chăm chú thực hiện theo các trò chơi giao lưu của giáo viên. Ảnh: DI LINH

Bà Liên chia sẻ, chính niềm ham học, nghị lực sống và sự mong chờ từng giờ được cắp sách đến lớp của các em đã thôi thúc cô lựa chọn công việc này, dù đã đến tuổi hưu vẫn tiếp tục đứng lớp đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư.

Điều mong mỏi lớn nhất của bà Phấn và Liên là một ngày nào đó, các em khỏi bệnh, được trở về nhà và có thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.