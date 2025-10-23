Rắn cực độc 'mai phục' trong nhà tắm cắn cụ ông nguy kịch

Bệnh nhân là cụ ông 78 tuổi, sống ở ngoại ô TPHCM, nhập viện trong tình trạng ngón cái của bàn tay trái sưng, đau dữ dội.

Vết rắn cắn trên ngón tay cái khiến bệnh nhân bị nhiễm độc nặng

Cụ ông cho biết khi vào nhà vệ sinh lấy bàn chải đánh răng thì ngón tay cái đau nhói. Cụ hoảng hốt giật tay lại thì thấy tại nơi đặt bàn chải đánh răng có một con rắn màu xanh đang ngóc đầu lên. Con rắn được người nhà nhận dạng là rắn lục đuôi đỏ, dài hơn nửa mét.

Khi nhập viện, cụ ông tuy vẫn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng ngón tay cái sưng nề, đau lan nhanh lên bàn tay và cẳng tay.

Hình ảnh siêu âm cho thấy người bệnh bị phù nề mô mềm nhưng chưa tổn thương mạch máu. Kết quả xét nghiệm đông máu trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên, chỉ số CK (loại enzyme có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các mô cơ) tăng nhẹ - dấu hiệu cho thấy mô bị tổn thương.

Xác định vết thương là do rắn độc cắn, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành sơ cứu, rửa sạch vết thương, tiêm ngừa uốn ván và điều trị chuyên sâu tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc. Bệnh nhân được chỉ định tiêm Huyết thanh kháng nọc rắn lục.

Nhờ hệ thống kho thuốc hiếm do Sở Y tế TPHCM điều phối, bệnh viện kịp thời có nguồn huyết thanh kháng nọc rắn để sử dụng ngay trong giai đoạn cấp cứu. Sau một tuần điều trị, người bệnh đã qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt.

Theo các bác sĩ, rắn lục đuôi đỏ thường sinh sống ở vùng cây cối rậm rạp, nhưng vào mùa mưa chúng dễ bò vào khu dân cư, thậm chí chui vào nhà tắm, bếp hoặc giày dép. Đặc điểm của loài rắn này là thân xanh, đuôi đỏ hoặc cam, đầu tam giác, cắn nhanh và để lại dấu răng rõ.

Để tránh nguy hiểm đến tính mạng, khi bị rắn cắn, người dân không nên garo chặt, không chích nặn hay đắp lá, mà cần bất động vùng bị cắn, rửa sạch bằng nước sạch rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời.

Rắn lục đuôi đỏ (Trimeresurus albolabris) là loài rắn độc phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Nọc rắn chứa các độc tố mạnh gây rối loạn đông máu, hoại tử mô, thậm chí tử vong nếu không điều trị sớm. Mùa mưa là thời điểm rắn hoạt động mạnh, bác sĩ khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi dọn dẹp, đi vệ sinh hoặc sinh hoạt trong môi trường gần cây cối rậm rạp.