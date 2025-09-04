Ngành GD-ĐT TP HCM không nhận hoa chúc mừng ngày khai giảng dưới mọi hình thức

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc không nhận hoa chúc mừng khai giảng năm học 2025-2026.

Theo Sở GD-ĐT, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học 2025 - 2026, sở thông báo tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động hạn chế việc trang trí trang trọng bằng hoa tươi tại các khu vực sân khấu, bục phát biểu, cổng trường…. Chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan mà không phô trương, lãng phí.

Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP HCM) phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai trong sáng 3-9

Ngành GD-ĐT TP HCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và cá nhân đến tham dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Các đơn vị cần chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến các đối tác, cha mẹ học sinh… bằng nhiều hình thức.

Theo Sở GD-ĐT, trong những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ đang gánh chịu những hậu quả tàn khốc do cơn bão số 4 và số 5 gây ra. Để đồng hành chia sẻ với những khó khăn trên, sở đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai phát động ủng hộ đồng bào bị bão lụt; hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản ủng hộ, đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn do thiên tai, bão lụt theo lời kêu gọi chung của ngành GD-ĐT.

"Ngành GD-ĐT TP HCM trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, những tình cảm tốt đẹp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp GD-ĐT của thành phố thời gian qua; rất mong quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt do bão số 4 và số 5 gây ra"- thông báo nêu rõ.