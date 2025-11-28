Hà Nội thông qua các khoản cấm thu của phụ huynh từ năm học 2025-2026

Nghị quyết mới không chỉ nhằm minh bạch hóa các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về phòng chống tình trạng lạm thu. Việc loại bỏ các khoản phí không cần thiết được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho phụ huynh và tạo môi trường giáo dục công bằng hơn.

Hai khoản thu bị "xóa sổ" khỏi danh mục thu của trường học

Điểm đáng chú ý nhất trong Nghị quyết lần này là việc Hà Nội dứt khoát loại bỏ hai dịch vụ từng được tổ chức tại trường học, đồng nghĩa với việc các trường sẽ tuyệt đối không được thu tiền từ phụ huynh cho các hoạt động này từ năm học 2025-2026: Học hai buổi/ngày ở cấp THCS và Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng kiến thức các môn văn hóa.

Quyết định này là bước đi cụ thể hóa các chỉ đạo từ Trung ương, tuân thủ Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT về cấm thu tiền đối với nội dung đã được dạy chính khóa, và căn cứ vào Chỉ thị 17 của Chính phủ khi xác định học hai buổi/ngày là nhiệm vụ bắt buộc của trường công lập nếu đủ điều kiện, không phải là "dịch vụ" thu phí.

Quyết định tuyệt đối cấm thu hai khoản này đã nhận được sự đồng tình từ phía phụ huynh. Chị Nguyễn Hạnh Chi (phụ huynh học sinh tại xã Sóc Sơn) chia sẻ: "Đây là tin mừng nhất. Trước đây, nhiều khoản thu 'núp bóng' dịch vụ gần như là bắt buộc, tạo áp lực lớn. Nay khi hai buổi/ngày trở thành nhiệm vụ của trường và việc dạy thêm bị cấm, gánh nặng tài chính và áp lực cho con cái được giảm đi rất nhiều. Phụ huynh chúng tôi rất ủng hộ việc làm rõ ràng này".

Bổ sung dịch vụ thiết thực với mức trần rõ ràng

Bên cạnh việc loại bỏ các khoản thu gây tranh cãi, Nghị quyết đã chính thức hóa một dịch vụ hỗ trợ mới, đáp ứng nhu cầu thực tế của các gia đình công chức, người lao động tại Hà Nội:

Đối với dịch vụ mới được bổ sung này, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình về tính cần thiết. Anh Nguyễn Duy Hưng - phụ huynh có hai con đang học ở Trường Tiểu học An Hưng (phường Hà Đông), một viên chức nhận định: "Chúng tôi đi làm sớm, đón con muộn là chuyện thường xuyên. Việc thành phố chính thức hóa và quy định trần giá (12.000 đồng/giờ) cho dịch vụ trông giữ là rất hợp lý và nhân văn. Nó giúp chúng tôi yên tâm làm việc mà không lo con phải chờ đợi bên ngoài cổng trường, đồng thời tránh được tình trạng thu phí tùy tiện trước đây".

Các khoản thu khác được giữ nguyên mức trần ổn định

Nghị quyết cũng duy trì mức trần đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ thiết yếu khác, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động học tập và sinh hoạt bán trú cho học sinh:

Trong nhóm hoạt động ngoài giờ chính khóa, dịch vụ duy nhất còn lại được phép thu tiền là Giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp triển khai, với mức thu dự kiến là 15.000 đồng/giờ dạy.

Quy định mới này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình phổ thông trên địa bàn Thủ đô, không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao (đã có cơ chế thu chi riêng). Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ năm học 2025-2026.