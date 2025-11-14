HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định về mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí, mức hỗ trợ học phí.

Theo đó, với nhóm trường công, mức học phí với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT trên địa bàn các phường là 217.000 đồng, trên địa bàn các xã là 95.000 đồng.

Mức học phí với trẻ em mầm non 5 tuổi, cấp tiểu học, THCS trên địa bàn các phường là 155.000 đồng, các xã là 75.000 đồng.

Nếu học theo hình thức trực tuyến, mức học phí sẽ bằng 75% mức học phí học trực tiếp.

Do nhóm này được miễn học phí, việc thông qua là căn cứ để thành phố chi ngân sách.

Học sinh trường tư ở Hà Nội được hỗ trợ học phí tới hơn 200.000 đồng/tháng.

Đối với học sinh trường tư, trường công chất lượng cao ở Hà Nội, mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp với trẻ em mầm non 5 tuổi, cấp tiểu học, THCS là 155.000 đồng.

Mức hỗ trợ học phí với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ em mầm non 5 tuổi), THPT trên địa bàn là 217.000 đồng.

Tổng thời gian để áp dụng mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí và mức hỗ trợ học phí theo hình thức học trực tiếp, trực tuyến tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 2.954 trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, đáp ứng nhu cầu dạy học cho khoảng 2,3 triệu học sinh. Trong số đó, có 2.324 trường công lập và 630 trường tư thục các cấp.

Hiện nay, học phí tại các trường tư thục cao gấp nhiều lần so với mức quy định của các trường công lập. Với mức hỗ trợ này, dự kiến ngân sách thành phố sẽ chi khoảng 525,8 tỷ đồng cho nhóm trường tư năm học 2025-2026