Giám thị chỉnh camera để gian lận thi tại VioEdu: 'Bệnh thành tích' trong giáo dục

Ban Tổ chức Đấu trường VioEdu mới đây ra thông báo hủy toàn bộ kết quả thi của các thí sinh ở một số cụm thi tại Hà Nội vì phát hiện các hành vi gian lận. Giám thị coi thi đã điều chỉnh camera để tạo góc khuất can thiệp bài thi, đến từng học sinh để nhắc bài.

Ngày 19/3, đại diện đơn vị tổ chức Đấu trường VioEdu cho biết, không thông báo cụ thể về số lượng bài thi bị hủy và “trực tiếp gửi thư thông báo cho từng thí sinh dự thi”.

Được biết, những cụm thi vi phạm quy chế đều đã bị hủy kết quả và cảnh báo chung nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch, văn minh cho học sinh.

Cụm thi có thể do học sinh của nhiều trường cùng dự hoặc 1 trường có số lượng dự thi lớn sẽ thành lập một cụm.

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, các cụm thi điều chỉnh camera để tạo góc khuất nhằm thực hiện các hành vi gian lận thi

Theo quy định, vòng thi cấp khu vực (cấp xã/phường) dành cho học sinh tiểu học, THCS tổ chức thi trực tuyến. Các trường cử cán bộ coi thi và chuẩn bị máy tính, đường truyền internet và chủ động phương án giám sát, ghi hình sau đó gửi video giám sát lên hệ thống.

Lần này, quan sát video, đơn vị tổ chức đã phát hiện nhiều hành vi “gian lận đáng xấu hổ”.

“Tổ chức cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục, đối tượng là học sinh thì yếu tố công bằng phải đặt lên trên hết và rất cần sự đồng hành của thầy cô giáo, phụ huynh”, đại diện đơn vị tổ chức nói.

Sự việc được phụ huynh đưa lên các diễn đàn bình luận. Nhiều ý kiến bất bình vì hành vi gian lận được tiếp tay bởi chính giám thị trong môi trường giáo dục.

“Dù chỉ một sự việc nhưng cho thấy bệnh gian dối, bệnh thành tích len sâu, bén rễ trong cả nhà trường, lớp học” hay “Con tôi từng dự thi cuộc này cũng kể, được giám thị nhắc bài nên đạt điểm tối đa”, một phụ huynh nói.

Dạy học sinh điều gì?

Thạc sĩ Nguyễn Đình Sơn, chuyên gia tâm lý, Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, sự việc không đơn thuần là phát hiện sai phạm và xử lý gian lận trong một cuộc thi. Điều này có thể tác động đến nhận thức, hành vi, đạo đức của nhiều học sinh.

Khi giám thị có hành vi gian lận trong thi cử, giá trị trung thực trong giáo dục bị lung lay. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn định hình giá trị nền tảng cho học sinh đó là tính trung thực, lẽ công bằng, sống có trách nhiệm. Do đó, các hành vi đi ngược, làm trái sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của học sinh.

Ông Sơn phân tích, trong sự việc này, các thí sinh sẽ nhìn thấy giám thị có hành vi chỉ bài, đọc đáp án cho một số thí sinh. Dù phản ánh hay không, các em cũng sẽ cảm thấy không công bằng.

Đề thi được chụp, phát tán

Học sinh sẽ tiếp nhận các bài học không chỉ qua lời nói, hành động được hướng dẫn mà còn qua “những gì quan sát được” để noi theo. Chúng ta giáo dục học sinh trung thực, thật thà nhưng lại có hành động gian lận sẽ phá vỡ các quy tắc, thậm chí niềm tin bị lệch lạc. Các em có thể nghĩ, mình cũng có thể gian lận thi, từ những hành động nhỏ như: chép bài bạn, sử dụng phao…

Ông Nguyễn Đình Sơn cho rằng, về sâu xa, sự việc giám thị có những hành vi gian lận thi có thể xuất phát từ “bệnh thành tích”. Phụ huynh mong muốn con đạt kết quả tốt, giải cao để được vinh danh vào cuối năm học. Nhà trường muốn có thành tích để tổng kết, báo cáo. Tất cả những điều này thôi thúc hành vi gian lận thi cử.

"Thực tế, ở đâu trường học không đặt nặng điểm số, không lấy kết quả huy chương, giải thưởng để đánh giá thi đua, giáo viên, học sinh sẽ giảm áp lực. Ngược lại, nhà trường lấy kết quả thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi để đánh giá thi đua gây áp lực lớn cho cả người học lẫn người dạy", ông Sơn nói.

Chuyên gia này cũng nói, hành vi gian dối trong giáo dục không để lại hậu quả ngay nhưng tác động lâu dài. Cần phải giáo dục học sinh về tính trung thực, nếu không sẽ khó phân định đúng – sai và dám chịu trách nhiệm. Chỉ khi các em dám nói thật, làm thật thì mới dám nhận lỗi, chịu trách nhiệm khi có sai trái.

Do đó, giải pháp, theo ông Sơn là ở vai trò quản lý trường học, những người đứng đầu cần chấn chỉnh vi phạm, đồng thời điều chỉnh các tiêu chí đánh giá liên quan thành tích, hướng tới học thật, thi thật, chất lượng thật.