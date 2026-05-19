Mâu thuẫn gia đình thành biển lửa, bé trai bỏng nặng mất cả cha mẹ

Ngày 19/5, khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) đang điều trị tích cực cho một trường hợp bị bỏng lửa rất nặng. Nhiều y bác sĩ không khỏi ám ảnh khi chứng kiến đứa trẻ nhỏ xíu nằm bất động giữa chằng chịt dây truyền dịch, toàn thân phủ kín băng trắng.

Bệnh nhi là bé Ngô Thiên P. (4 tuổi, quê Cà Mau). Theo thông tin ban đầu, bi kịch xảy ra vài ngày trước xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trong lúc cãi vã, người mẹ ôm con chạy vào phòng ngủ rồi khóa cửa. Sau đó, người cha được cho là đã tưới xăng trước cửa phòng và châm lửa.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội chỉ trong ít phút và lan nhanh sang khu vực bếp gây nên tiếng nổ lớn khiến cả căn nhà chìm trong biển lửa. Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã tìm cách phá cửa lao vào cứu người nhưng không thể vì hiện trường bị lửa bao trùm.

Khi đám cháy được kiểm soát thì người cha được phát hiện đã tử vong tại chỗ. Người mẹ bị bỏng rất nặng vẫn ôm chặt con trai trong lòng. Dù được cấp cứu, người phụ nữ này sau đó cũng không qua khỏi.

Cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng bỏng rất nặng

Riêng bé P. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Các bác sĩ xác định bé bị bỏng độ II-III hơn 90% diện tích cơ thể, bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu.

Các bác sĩ điều trị cho biết, đây là một trong những ca bỏng trẻ em rất nặng, tiên lượng dè dặt. Hiện bệnh nhi đang phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và được hồi sức tích cực từng giờ. Ê-kíp điều trị cũng chuẩn bị phương án lọc máu liên tục do tình trạng diễn tiến ngày càng phức tạp.

Điều khiến nhiều nhân viên y tế ám ảnh không chỉ mức độ bỏng quá nặng mà còn bởi hoàn cảnh của cháu bé. Bé mới 4 tuổi nhưng chỉ sau một đêm đã mất cả cha lẫn mẹ.

Trong phòng hồi sức, cơ thể nhỏ bé của bé trai gần như được quấn kín băng gạc để chống nhiễm trùng và hạn chế mất dịch qua vùng da bỏng. Mỗi lần thay băng, chăm sóc hay thực hiện thủ thuật là một cuộc thử thách đầy đau đớn đối với đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Hiện người trực tiếp túc trực chăm sóc bé là người mợ. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của gia đình đã bị thiêu rụi sau vụ cháy nên việc hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo các bác sĩ, điều trị bỏng nặng là quá trình kéo dài, tốn kém và tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan hay hoại tử mô. Với những trường hợp bỏng diện rộng trên 90% cơ thể như bé P., cuộc chiến giữ lại sự sống càng mong manh hơn. Bệnh viện đang kêu gọi cộng đồng, các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ bé P. giúp cháu có thêm điều kiện chữa trị.