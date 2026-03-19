Hủy kết quả nhiều phòng thi VioEdu tại Hà Nội do gian lận

Sự việc xảy ra sáng 18/3, tại vòng thi cấp xã, phường ở Hà Nội. Ban tổ chức cho biết đã phát hiện nhiều hành vi gian lận qua hệ thống giám sát trực tuyến.

Cụ thể: Giám thị ra vào khu vực thi, nhắc và hỗ trợ thí sinh làm bài; chụp, sao chép và phát tán trái phép đề, mã ca thi; cố tình đặt camera sai vị trí để tạo lỗ hổng quan sát, can thiệp bài thi.

"Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của kỳ thi, mà còn làm tổn thương niềm tin của học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em", theo ban tổ chức. Toàn bộ kết quả của các ca, phòng thi vi phạm bị hủy, song con số cụ thể chưa được công bố.

Các hành vi gian lận ở Hà Nội trong cuộc thi Đấu trường VioEdu, sáng 18/3. Ảnh: Ban tổ chức

Đấu trường VioEdu (trước đây là Đấu trường Toán học VioEdu) là cuộc thi kiến thức online thông qua các trò chơi, miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến 9. Thí sinh có thể đăng ký tài khoản tự do, hoặc sử dụng tài khoản do nhà trường cấp để thi đấu.

Theo ước tính của ban tổ chức, cuộc thi mỗi năm thu hút 10 triệu học sinh - đông nhất cả nước. Nhiều năm qua, hầu hết trường tiểu học khuyến khích học sinh dự thi. Không ít tỉnh, thành tuyên dương, khen thưởng các em đạt điểm cao và trường học có nhiều học sinh tham gia.