Bộ GDĐT quy định mới 4 mức kỷ luật sinh viên, trong đó có mức cao nhất đáng chú ý

Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa, cập nhật và thay thế nhiều văn bản hiện hành liên quan đến công tác học sinh, sinh viên; đánh giá kết quả rèn luyện; quản lý nội trú, ngoại trú; đánh giá công tác sinh viên và các quy định liên quan khác.

Một trong những định hướng xuyên suốt của Thông tư là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang hỗ trợ phát triển người học toàn diện; tăng cường công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phát huy quyền tự chủ của các cơ sở trong công tác sinh viên. Thông tư quy định mọi hoạt động công tác sinh viên phải hướng đến sinh viên và được nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện trong quá trình học tập, rèn luyện.

Thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Kỷ luật sinh viên theo hướng giáo dục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học

Thông tư số 40 quy định rõ nguyên tắc xử lý kỷ luật sinh viên phải khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và có tính giáo dục; không xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm của sinh viên trong quá trình xử lý kỷ luật. Sinh viên bị xem xét kỷ luật được tham dự họp xét kỷ luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Thông tư xác định 4 mức độ vi phạm và 4 hình thức kỷ luật tương ứng gồm: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập có thời hạn và buộc thôi học. Đồng thời quy định cụ thể trình tự, hồ sơ xử lý kỷ luật; thành phần Hội đồng kỷ luật; thời hiệu và hiệu lực của quyết định kỷ luật nhằm bảo đảm tính minh bạch và thống nhất trong thực hiện. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định trường hợp sinh viên được xem xét rút ngắn thời hạn thi hành kỷ luật khi có thành tích được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền công nhận.

Quy định toàn diện 5 nhóm nội dung công tác sinh viên

Thông tư quy định 5 nhóm nội dung lớn của công tác sinh viên, gồm: giáo dục sinh viên; tư vấn, hỗ trợ sinh viên; quản lý sinh viên; đánh giá kết quả rèn luyện và xử lý kỷ luật đối với sinh viên.

Trong đó, nội dung giáo dục sinh viên bao gồm giáo dục chính trị, tư tưởng; pháp luật; đạo đức, lối sống, văn hóa, thẩm mỹ; giáo dục thể chất và giáo dục kỹ năng. Thông tư đặc biệt nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng phòng tránh rủi ro trên không gian mạng, kỹ năng khởi nghiệp, hội nhập và các kỹ năng thiết yếu cho cuộc sống, nghề nghiệp nhằm giúp sinh viên thích ứng với sự thay đổi của xã hội, công nghệ và thị trường lao động.

Công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên được quy định theo hướng toàn diện hơn, bao gồm tư vấn học đường, công tác xã hội; tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; hỗ trợ học bổng, chỗ ở, tiếp cận dịch vụ thiết yếu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên.

Thông tư cũng yêu cầu các nhà trường rà soát, phát hiện và hỗ trợ kịp thời sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển đối với sinh viên có năng khiếu, tài năng trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và các lĩnh vực khác.

Tăng cường quản lý trên môi trường số, quản trị bằng dữ liệu

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác sinh viên. Thông tư quy định việc quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu sinh viên; kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý, đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ, triển khai các thủ tục liên quan đến sinh viên trên môi trường số theo quy định của pháp luật.

Đối với sinh viên nội trú, ngoại trú, Thông tư yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, gia đình, cơ quan công an và các tổ chức liên quan; thiết lập các kênh thông tin để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ và xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến sinh viên.

Đánh giá rèn luyện theo hướng minh bạch, gắn với quyền lợi của sinh viên

Thông tư quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo thang điểm 100, dựa trên 5 nhóm tiêu chí: chấp hành pháp luật và nội quy; tinh thần, thái độ học tập; tham gia hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trách nhiệm công dân; tham gia công tác lớp, đoàn thể hoặc có thành tích xuất sắc.

Kết quả rèn luyện được phân thành 5 loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và yếu. Điểm rèn luyện được sử dụng làm căn cứ xét học bổng, khen thưởng và các chế độ liên quan; đồng thời được thể hiện trong bảng điểm khi sinh viên tốt nghiệp.

Để bảo đảm tính công khai, minh bạch, Thông tư quy định kết quả rèn luyện phải được thông báo cho sinh viên trước khi ban hành quyết định chính thức; sinh viên có quyền kiến nghị nếu không đồng ý với kết quả đánh giá.

Tăng trách nhiệm của nhà trường trong công tác sinh viên

Thông tư quy định người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác sinh viên; hằng năm phải ban hành kế hoạch, bố trí nguồn lực, tổ chức đối thoại với sinh viên, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác sinh viên.

Đáng chú ý, công tác sinh viên của nhà trường cũng được đánh giá theo thang điểm 100 với 3 nhóm tiêu chí lớn: giáo dục sinh viên; tư vấn, hỗ trợ sinh viên; quản lý sinh viên. Thông tư bổ sung tối đa 10 điểm thưởng đối với các nhà trường có ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiệu quả trong công tác sinh viên. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác sinh viên được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Thông tư tạo cơ sở pháp lý để triển khai thống nhất, đồng bộ công tác sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, hỗ trợ sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hiện đại, tăng cường hỗ trợ phát triển toàn diện người học.