Thầy hiệu trưởng nghẹn ngào không nói lên lời vụ 5 nam sinh tử vong ở Phú Thọ

Sau vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong trên sông Lô, tại xã Tứ Yên, tiếng khóc nghẹn của người thân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Quốc Phi, Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Yên cho biết, cả 5 học sinh gặp nạn đều đang theo học tại trường.

“Các em đang học lớp 7 và lớp 8. Theo lịch, hôm qua các em được nghỉ học. Chúng tôi quá đau xót trước sự việc này”, ông Phi nghẹn giọng.

5 học sinh đuối nước đều là học sinh trường THCS Tứ Yên.

Vị hiệu trưởng cho biết, ngay sau khi nhận tin dữ, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh từ chiều 18/5. Đến sáng nay, nhiều thầy cô vẫn túc trực tại nhà các em để hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Về công tác phòng chống đuối nước, ông Phi cho biết, nhà trường đã tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh, trong đó có tổ chức ký cam kết và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

"Tất cả học sinh và phụ huynh đều có bản ký cam kết. Dù công tác tuyên truyền đã được thực hiện, tai nạn thương tâm vẫn xảy ra vào đúng ngày các em được nghỉ học", ông Phi nói.

Trước đó, chiều 18/5, nhóm 9 học sinh (gồm 4 em sinh năm 2013 và 5 em sinh năm 2012, trú tại các thôn Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều) rủ nhau ra bờ sông để bắn chim, bẫy chim và tắm sông.

Trong lúc vui chơi, 5 em ngã xuống sông và bị đuối nước. Đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể cả 5 em.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Sông Lô và lực lượng công an xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi và động viên gia đình các em.

Tối cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và xã Sông Lô đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình học sinh bị đuối nước. Trước mắt, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng.