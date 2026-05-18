Vụ 40 học viên có bằng ĐH nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra

Tháng 12/2025, nhiều học viên từng theo học tại Học viện Thời trang London (tên đăng ký là Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London) chia sẻ với PV Tiền Phong về việc, nhà trường liên kết đào tạo đại học với Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương Quốc Anh) và cấp bằng nước ngoài nhưng sau đó không được Bộ GD&ĐT công nhận.

Lý do, theo Bộ GD&ĐT là chương trình đại học theo hình thức trực tuyến của trường liên kết chưa được Bộ cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập trong nước.

Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và thời trang London (Hà Nội) có trụ sở tại 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội.

Học viên đã chi hàng trăm triệu đồng tiền học phí, mất nhiều năm tuổi trẻ để học cao đẳng và ĐH để rồi, bằng cấp không được công nhận. Cơ hội xin việc bị dang dở, trong số đó, có người bị trầm cảm phải nhập viện điều trị. Nhiều học viên, phụ huynh bức xúc "đòi" nhà trường đối thoại. Nhưng trong các buổi đối thoại giữa đại diện trường và học viên không đi đến giải pháp.

Điều khiến dư luận băn khoăn không chỉ nằm ở số phận hàng chục học viên không được công nhận bằng ĐH mà còn đặt câu hỏi, tại sao suốt nhiều năm trường Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London tuyển sinh, đào tạo một cách công khai nhưng không bị cơ quan quản lý phát hiện, xử lý.

Chỉ đến khi, sự việc vỡ lỡ, nhiều người học lên tiếng, Bộ GD&ĐT mới cung cấp thông tin cho báo chí: “Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết bất cứ ngành, nghề nào”.

Bản chất, trường này chỉ được cấp phép dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng với quy mô nhỏ (3 ngành) nhưng lại liên kết cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo trình độ ĐH, thu học phí hằng trăm triệu đồng/học viên mỗi năm.

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh, “đây là vấn đề phức tạp”, liên quan nhiều pháp nhân gồm: Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London, Học viện Thiết kế Thời trang London… Các pháp nhận này có dấu hiệu chưa thực hiện đúng các quy định và sẽ xem xét xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

Nhưng từ đó đến nay đã gần 6 tháng trôi qua, học viên vẫn mòn mỏi ngóng thông tin xử lý sự việc để ổn định tâm lý lẫn cuộc sống.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc kéo dài

Trả lời Tiền Phong, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho biết, liên quan đến sự việc kể trên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã quyết định lập đoàn kiểm tra cơ sở giáo dục nhưng thời điểm này chưa có kết luận.

Theo thông tin ông Bình cung cấp cho PV, ngày 5/2/2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành về giáo dục đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội).

Học viên cung cấp thông tin về sự việc cho PV Báo Tiền Phong sau khi bằng ĐH liên kết không được công nhận

Đoàn kiểm tra gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, bao gồm: Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Vụ Giáo dục đại học, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý chất lượng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Học sinh sinh viên, Vụ Pháp chế, Sở GD&ĐT Hà Nội…

Theo quyết định, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại trường này kéo dài gần 20 ngày (từ 6/4 đến 24/4).

Được biết, với tính chất phức tạp, nhiều thông tin "chưa được làm rõ" nên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tiếp tục ký quyết định gia hạn cho đoàn kiểm tra làm việc thêm 7 ngày.

“Việc gia hạn thời gian làm việc nhằm đảm bảo đủ thời gian rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và xác minh các nội dung phát sinh trong quá trình kiểm tra”, ông Bình nói.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, quá trình làm việc, đoàn kiểm tra đã thực hiện nhiều nội dung, trong đó có việc chấp hành pháp luật về liên kết đào tạo với nước ngoài, hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Đoàn đã kiểm tra quá trình hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) trong thời gian từ tháng 10/2014 đến nay, tại trụ sở chính, địa điểm đào tạo, địa điểm liên kết đào tạo và các địa điểm khác có liên quan.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã thực hiện thu thập hồ sơ, tài liệu và làm việc với đại diện nhà trường cũng như các cá nhân liên quan. Kiểm tra thực tế tại địa điểm đào tạo và yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra.

Ông Bình nói, đến ngày 8/5, Đoàn kiểm tra đã kết thúc việc kiểm tra tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đúng nội dung, phạm vi, thời kỳ và thời hạn quy định.

“Hiện đoàn kiểm tra đang trong quá trình thực hiện tổng hợp kết quả, hoàn thiện báo cáo và đề xuất phương án xử lý để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Nội dung kết quả kiểm tra và các biện pháp xử lý (nếu có) sẽ được công bố sau khi hoàn thành quy trình xử lý theo quy định pháp luật”, ông Bình nói.

Một học viên từng theo học tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London cho biết, thời gian qua một số học viên được mời đến Phòng Tiếp dân của Bộ GD&ĐT để trao đổi, cung cấp thông tin. Hiện các học viên vẫn đang mòn mỏi chờ thông tin về kiểm tra hoạt động của cơ sở giáo dục và các giải pháp xử lý.