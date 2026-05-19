Mỹ làm điều 'chưa từng có tiền lệ' sau khi phát hiện công dân nhiễm Ebola

Chính quyền Mỹ vừa quyết định thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới, đồng thời chính thức có lần đầu tiên áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ các vùng đang bùng phát dịch Ebola tại châu Phi.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi một công dân Mỹ bị xác nhận dương tính với chủng Bundibugyo của virus Ebola tại khu vực tâm dịch ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Bệnh nhân này, cùng với 6 công dân Mỹ khác có nguy cơ tiếp xúc gần cao, sẽ được sơ tán khẩn cấp sang Đức để tiến hành điều trị tại một cơ sở chuyên khoa về bệnh sốt xuất huyết.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng, dù ở thời điểm hiện tại làn sóng lây nhiễm vẫn đang tạm thời giới hạn trong phạm vi châu Phi.

"Tôi lo ngại về mọi thứ. Hiện dịch bệnh vẫn còn giới hạn ở châu Phi, nhưng đây là thứ đã bùng phát", Tổng thống Trump cho biết.

Trước tình hình kiểm soát dịch bệnh cấp bách, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh có thời hạn 30 ngày đối với tất cả công dân nước ngoài từng lưu trú tại Uganda, CHDC Congo hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày qua.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ sử dụng công cụ cấm nhập cảnh để ứng phó với một đợt bùng phát dịch Ebola. Lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức, ngoại trừ với đối tượng là công dân Mỹ, nhân viên quân đội và một số trường hợp được miễn trừ đặc biệt khác.

Động thái cứng rắn trên được đánh giá là rất cần thiết bởi virus Ebola có thời gian ủ bệnh kéo dài lên đến 21 ngày, khiến hành khách có nguy cơ cao vô tình phát tán mầm bệnh cho người khác tại các trung tâm quá cảnh quốc tế trước khi phát hiện triệu chứng.

Thay vì chỉ dựa vào các biện pháp sàng lọc và cách ly truyền thống như trước đây, chính quyền của Tổng thống Trump lần này đã chọn một cách tiếp cận mạnh tay và quyết liệt hơn hẳn nhằm ngăn chặn hoàn toàn virus xâm nhập vào nội địa.

Ở thời điểm hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola này là một tình trạng khẩn cấp y tế công cộng mang tính quốc tế. Tại châu Phi, dịch bệnh đang có những diễn biến vô cùng phức tạp, với hơn 300 ca nghi nhiễm và ít nhất 88 trường hợp tử vong.

Chủng virus Bundibugyo gây ra đợt dịch này hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa, với tỷ lệ tử vong từ 25% đến 50%, và các phương pháp y tế hiện tại chủ yếu chỉ là điều trị hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng.

Dù rủi ro lây nhiễm đối với công chúng Mỹ hiện vẫn được đánh giá ở mức thấp và chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Ebola nào trên lãnh thổ nước này, CDC Mỹ vẫn khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình để kịp thời điều chỉnh các biện pháp ứng phó khi cần thiết.

Trước khi lệnh cấm được ban hành, cơ quan này cũng đã chủ động tăng cường công tác sàng lọc hành khách tại các sân bay và cửa khẩu, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không cùng đối tác quốc tế nhằm phát hiện sớm những người có nguy cơ phơi nhiễm.

Hiện tại, các đơn vị cách ly đặc biệt của Mỹ đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ, bao gồm Trung tâm Cách ly Quốc gia ở bang Nebraska với quy mô 20 giường bệnh đang hoạt động gần như hết công suất.

Bên cạnh đó, Mỹ đang tích cực hỗ trợ các quốc gia châu Phi chịu ảnh hưởng thông qua văn phòng CDC tại chỗ, song song với việc phối hợp sơ tán các công dân Mỹ ra khỏi vùng dịch.

Đối với công tác điều trị, các chuyên gia y tế Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Đức và các đối tác quốc tế để hỗ trợ chữa trị cho công dân Mỹ đầu tiên nhiễm bệnh.