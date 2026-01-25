Tạm đình chỉ giáo viên bị tố sửa bài kiểm tra, “dìm” điểm hàng loạt học sinh

Ngày 24-1, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), xác nhận nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh, sau khi nhiều phụ huynh phản ánh giáo viên này có hành vi sửa bài làm của học sinh, biến đáp án đúng thành sai để chấm điểm thấp.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc

Theo phản ánh của phụ huynh, trong nhiều bài kiểm tra gần đây, bài làm của học sinh bị sửa trực tiếp bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời, khiến các đáp án đúng trở thành sai.

Một phụ huynh học sinh lớp 3C cho biết nếu chỉ xảy ra ở một vài bài có thể là chấm nhầm, nhưng thực tế có nhiều bài bị sửa theo cùng một cách thức. Việc này gây bức xúc trong phụ huynh và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý học sinh. Một số phụ huynh còn cho rằng việc học sinh bị sửa bài, "dìm" điểm có thể liên quan việc không tham gia học thêm tại nhà cô giáo N.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh vụ việc. Kết quả bước đầu ghi nhận 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài làm của học sinh. Qua kiểm tra, nhà trường xác định giáo viên có dấu hiệu vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, bà Mạc Hoàn Tố Quyên cho biết việc tạm đình chỉ nhằm phục vụ công tác xác minh; trong thời gian này, giáo viên vẫn phải đến trường để phối hợp làm rõ sự việc. Nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc lên UBND phường Quy Nhơn Nam.

Hiện cô T.T.K.N. đã làm bản tường trình nhưng chưa nộp. Nhà trường đã mời 19 phụ huynh có ý kiến phản ánh đến làm việc và thông tin phản hồi ban đầu về kết quả xác minh.

Một bài kiểm tra của học sinh mà phụ huynh cho rằng đã bị cô N. dùng bút sửa

"Nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh. Đồng thời, nhà trường đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh học sinh" - bà Quyên cho biết.

Theo bà Quyên, cô T.T.K.N. chuyển công tác về Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ khoảng 3 năm nay, trước đó chưa ghi nhận xảy ra sự việc tương tự. Trong quá trình làm việc với tổ xác minh, giáo viên này thừa nhận có sửa bài làm của học sinh nhưng chưa giải thích được nguyên nhân.