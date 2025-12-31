Nhóm học sinh đi muộn bị cô giáo phạt biểu diễn vũ đạo, màn trình diễn "hút" triệu view

Sự việc xảy ra tại thành phố Đức Châu (tỉnh Sơn Đông), khi một nhóm nam sinh 15 tuổi đến lớp trễ giờ. Cô giáo Phùng đã nảy ra ý tưởng sáng tạo và đầy hài hước: thay vì trách phạt nghiêm khắc, cô mời các em lên bục giảng và “lắc lư theo nhịp nhạc” ca khúc Mistake – bản hit năm 2009.

Với giai điệu bắt tai và ca từ chân thành nhưng mang màu sắc hoài cổ, bài hát đã gợi cảm xúc vừa vui nhộn vừa thân quen với nhiều học sinh. Khi nhóm nam sinh tạo dáng hình trái tim, cả lớp bật cười nghiêng ngả.

Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, cô Phùng cho biết đi học muộn chỉ là lỗi nhỏ và những hình phạt quá nghiêm khắc có thể khiến trẻ sợ mắc sai lầm.

“Âm nhạc và sự tương tác giúp các em bớt ngại ngùng. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng luôn ấm áp hơn lời chỉ trích”, cô nói, đồng thời cho biết các cậu học trò rất hợp tác và “trông vô cùng đáng yêu” khi nhảy.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội đại lục, thu hút hơn một triệu lượt thích. Một cư dân mạng bình luận: “Hình phạt nhân văn này còn hiệu quả hơn việc bắt đứng hàng giờ. Có một cô giáo đầy yêu thương, học trò lúc nào cũng vui vẻ”. Người khác còn đùa rằng nên lập hẳn một “boyband học trò mắc lỗi” vì “sợ các em… nghiện nhảy mất thôi”.

Những cậu học trò đi học muộn trình diễn trên bục giảng, trong khi các bạn phía dưới háo hức dõi theo. Ảnh: Douyin

Nhiều người cũng khen nhóm nam sinh “trông chẳng khác gì ngôi sao”. Mẹ của một em chia sẻ: “Con trai kể cho vợ chồng tôi nghe, chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Cảm ơn cô Phùng vì hình phạt quá dễ thương. Từ mai tôi sẽ gọi nó dậy sớm hơn một giờ để khỏi đi muộn".

Ngày 17/12, cô Phùng đăng thêm một video mới ghi lại cảnh nhóm học sinh tiếp tục biểu diễn với động tác phức tạp hơn, kèm dòng chú thích: “Boyband mắc lỗi chính thức ra mắt. Từ hình phạt đã biến thành phần thưởng vui nhộn cho các em".

Khi một cư dân mạng bày tỏ mong muốn con mình có được người thầy như cô, cô Phùng đáp: “Trong lớp học thoải mái, trẻ sẽ chủ động học hỏi và tiến bộ hơn".

Trên trang cá nhân, cô giới thiệu mình có sáu năm kinh nghiệm giảng dạy và mong muốn trở thành “một nhà giáo ấm áp, đa tài”. Nhiều người còn tinh ý nhận ra cô đã bố trí giá treo áo khoác dày cho học sinh ngay trong lớp.

Những phương pháp giáo dục sáng tạo và giàu sự cảm thông đang ngày càng nhận được sự chú ý tại Trung Quốc. Ở Sơn Đông, một cô giáo tiểu học họ Trương tự bỏ tiền mua quà và tổ chức “đấu giá nhỏ”, khuyến khích học sinh tích tem thưởng vì hành vi tốt để đổi quà. Nổi tiếng với các buổi trò chuyện về giáo dục giới tính và phòng chống bắt nạt, cô hiện có hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Trong tháng 1, một giáo viên ở miền Trung Trung Quốc còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ảnh chân dung chuyên nghiệp cho học sinh, truyền cảm hứng để các em nuôi dưỡng ước mơ.