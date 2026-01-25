Sự thật có thể gây sốc vụ cô giáo tiếng Anh sửa bài kiểm tra đúng thành sai để “dìm” điểm học sinh

Sáng 25-1, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam xác nhận đã nhận báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ về phản ánh của phụ huynh đối với cô T.T.K.N., giáo viên môn tiếng Anh.

Một bài kiểm tra của học sinh mà phụ huynh cho rằng đã bị cô N. dùng bút sửa

Theo báo cáo, giáo viên này bị tố cố tình chỉnh sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2025–2026 của học sinh từ đúng thành sai, làm giảm điểm số.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện gần 20 bài kiểm tra của học sinh lớp 3C và 4B có dấu hiệu bị can thiệp, như: thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời nhằm làm sai kết quả ban đầu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, UBND phường Quy Nhơn Nam đã yêu cầu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô N. để phục vụ công tác xác minh; đồng thời giao Phòng Văn hóa – Xã hội phường vào cuộc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy cô N. đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I môn tiếng Anh của một số học sinh khi được phân công giảng dạy. Phòng Văn hóa – Xã hội phường đề nghị Hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ mục đích, mức độ vi phạm để làm căn cứ xử lý kỷ luật viên chức theo thẩm quyền; báo cáo kết quả trước ngày 30-1.

Giải trình về việc sửa bài để "dìm" điểm học sinh, cô giáo N. cho rằng trong lớp có nhiều em đạt điểm cao, lo học sinh chủ quan trong học tập nên đã can thiệp vào bài làm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, tất cả học sinh có bài kiểm tra bị sửa từ đúng thành sai đều không tham gia học thêm tại nhà cô N. Vì vậy, phụ huynh nghi ngờ việc "dìm" điểm có thể liên quan đến việc học sinh không đi học thêm.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi phát hiện bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2025–2026 của con bị sửa điểm bất thường, nhiều phụ huynh đã phản ánh vụ việc lên mạng xã hội và gửi kiến nghị đến nhà trường, gây bức xúc trong dư luận.

Theo bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cô T.T.K.N. chuyển công tác về trường khoảng 3 năm nay, trước đó chưa từng ghi nhận vụ việc tương tự. Trong quá trình làm việc với tổ xác minh, giáo viên này đã thừa nhận hành vi sửa bài kiểm tra của học sinh.