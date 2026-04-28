Cận cảnh học trò vùng cao bám lưng cha mẹ vượt sông đến trường

Mới hơn 6 giờ sáng, bên bờ sông Xà Lò (đoạn qua xóm Bà Rà, thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi), nhiều phụ huynh đã có mặt để đưa con đến trường.

Người lớn xắn quần, tháo dép, buộc gọn cặp sách rồi lần lượt cõng con lội qua dòng nước lạnh. Với người dân nơi đây, đó là hành trình quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Không cầu nối đôi bờ, hơn 200 học sinh ở thôn Làng Trăng mỗi ngày phải phụ thuộc vào đôi chân của cha mẹ để đến lớp.

Thôn Làng Trăng nằm cách trung tâm xã khoảng 3 km nhưng bị chia cắt bởi sông Xà Lò. Người dân có 2 lựa chọn để vào khu vực trung tâm xã là đi đường vòng khoảng 25-27 km hoặc lội qua sông Xà Lò.

Đường vòng quá xa khiến việc lội sông của người dân để đi làm hoặc đưa con đi học trở thành lựa chọn duy nhất, dù ai cũng hiểu hiểm nguy luôn rình rập.

Cuối tháng 4, nước sông Xà Lò khá cạn, chỉ ngang lưng quần người lớn. Nhưng phía dưới là đá trơn, hố sâu và dòng chảy thất thường. Mỗi bước chân xuống nước đều phải dò dẫm cẩn trọng. Chỉ một cú trượt ngã, sách vở ướt hết còn nhẹ, nguy hiểm hơn là có thể cuốn theo dòng nước.

Chị Đinh Thị Cam (30 tuổi, trú thôn Làng Trăng) ngày nào cũng dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị cho hai con, một cháu học mầm non, một cháu học lớp 3. Trước khi xuống sông, chị luôn dặn con ôm thật chặt cổ mẹ.

“Phải đi sớm, chứ trễ gặp lúc thủy điện xả nước thì nguy hiểm lắm. Gia đình khó khăn, chồng đi làm xa, tôi từng tính đi làm thuê nhưng đành gác lại vì không yên tâm để con tự qua sông”, chị Cam nói.

Không riêng chị Cam, nhiều phụ huynh ở Làng Trăng cũng mang nỗi lo tương tự. Ông Đinh Văn Sanh (51 tuổi) ngày ngày cõng cháu vượt sông.

“Đi đường vòng mất hơn tiếng đồng hồ, nên đành lội sông cho nhanh. Nhưng lúc nào cũng thấp thỏm. Người dân nơi đây mong mỏi có một cây cầu kiên cố để đi lại”, ông Sanh nói.

Không có cha mẹ, người thân một số học sinh phải tự vượt sông để đến trường.

Một số học sinh bỏ quần áo vào bao rồi vượt sông. Khi đã qua sông an toàn, các em sẽ mặc lại quần áo để tiếp tục đến trường.

Qua được sông, hành trình đến trường vẫn chưa hết. Từ bờ bên kia, các em phải đi bộ thêm gần 2 km mới tới lớp. Mùa nắng còn đỡ, nhưng vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, việc đến trường gần như bị cắt đứt. Không ít học sinh phải nghỉ học nhiều ngày.

Theo thống kê của địa phương, riêng thôn Làng Trăng có hơn 200 học sinh từ mầm non đến THCS phải vượt sông Xà Lò mỗi ngày.

Không chỉ Làng Trăng, nhiều khu dân cư khác ở xã Sơn Thủy cũng bị chia cắt bởi sông suối, khiến hàng nghìn người dân đi lại khó khăn.

Ông Lê Quốc Vũ - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo người dân không lội sông, nhưng thực tế rất khó kiểm soát vì đây là con đường ngắn nhất. Từ tháng 7/2025 đến nay, đã xảy ra ba vụ đuối nước do người dân cố vượt sông﻿.

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Thuỷ địa phương đã yêu cầu phụ huynh phải trực tiếp đưa đón, không để các em tự đi, nhằm hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, chính quyền đã đề xuất xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Nếu được đầu tư, quãng đường từ các thôn về trung tâm xã sẽ rút ngắn chỉ còn 3 - 4 km thay vì hàng chục cây số như hiện nay.