Bộ GD&ĐT sửa quy định dạy thêm, học thêm

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15/5.

Theo Bộ GD&ĐT, thông tư sửa đổi, bổ sung tiếp tục không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng; không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của giáo viên.

Mục tiêu trọng tâm của thông tư mới là siết chặt kỉ cương, ngăn chặn dạy thêm trái phép, ép buộc hoặc trục lợi, bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi đối tượng liên quan.

Thông tư 29 quy định, 3 đối tượng được học thêm trong nhà trường gồm: học sinh yếu kém, học sinh giỏi, học sinh cuối cấp. Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Thông tư sửa đổi cũng tiếp tục quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần. Tuy nhiên, quy định này được sửa đổi, bổ sung thêm nội dung: Hiệu trưởng được trao quyền chủ động hơn trong tổ chức dạy thêm tại nhà trường khi đề xuất với Giám đốc Sở GD&ĐT cho phép tăng thời lượng dạy thêm đối với một số đối tượng học sinh theo quy định, đi kèm trách nhiệm giải trình.

Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lí, theo dõi, nhắc nhở, cụ thể hóa các nội dung liên quan tới nhà giáo tại quy định về dạy thêm, học thêm trong quy tắc ứng xử của nhà giáo do Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền; xử lí hoặc kiến nghị xử lí các trường hợp vi phạm, bảo đảm không để xảy ra dạy thêm trái phép kéo dài, phức tạp trong phạm vi quản lí.

Thông tư yêu cầu cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường công khai, cập nhật đầy đủ các thông tin về chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu nhằm bảo đảm tính minh bạch và tăng cường sự giám sát của xã hội.

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm quy định thiết lập đường dây nóng ở tất cả các cấp quản lí, từ nhà trường, UBND cấp xã đến Sở GDĐT, nhằm tiếp nhận và xử lí kịp thời phản ánh của học sinh, phụ huynh và người dân liên quan dạy thêm, học thêm

Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lí theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Thông tư quy định rõ xử lí nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Thông tư 29 quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT có hiệu lực ngày 14/2/2025. Sau hơn 1 năm thực hiện, với nhiều ý kiến tranh luận, góp ý, Bộ GD&ĐT đã sửa đổi, bổ sung thông tư này.