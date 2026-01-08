Quy định dạy thêm, học thêm: Bộc lộ nhiều lúng túng trong 11 tháng triển khai

Có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT về quy định dạy thêm, học thêm đang tiếp tục được sửa đổi, lấy ý kiến để phù hợp với tình hình thực tế.

Chị Nguyễn Thu Hồng (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, sau khi có Thông tư 29, việc học tại trường của con chị gói gọn ở chương trình chính khóa. Dù nhà trường không tổ chức dạy thêm, song chị Hồng cũng như nhiều phụ huynh khác vẫn "ráo riết" tìm địa chỉ học thêm mới cho con. Bởi nếu không học thêm, sẽ không theo được chương trình chính khóa, cũng như khó có thể vượt qua các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi vào lớp 10.

Chị Hồng cho rằng, điểm tích cực của quy định tại Thông tư 29 là giúp phụ huynh được thoải mái lựa chọn giáo viên, cơ sở học thêm cho con theo nhu cầu. "Khi chưa có quy định về dạy thêm, học thêm, nhiều phụ huynh cho con đi học tại trường cũng vì “nể cô giáo”, “nể nhà trường”, không muốn con “khác biệt”, bị “chú ý. Bởi vậy lịch học dù dày đặc, nhưng hiệu quả lại không thực sự như mong đợi", chị Hồng chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hoàng Khánh Linh (Ba Đình, Hà Nội) lại cho biết, dù nhà trường đã quản lý nghiêm việc dạy thêm, học thêm, tại trường cũng không phát sinh những hình thức “học thêm trá hình”, nhưng chính một bộ phận phụ huynh lại khiến quy định này mất đi hiệu quả.

Chị Linh thông tin, con gái chị đang học lớp 1, một nhóm phụ huynh trong lớp vẫn nhờ cô giáo chủ nhiệm “kèm thêm” cho con tại nhà. Ban đầu chỉ có 1-2 phụ huynh, sau đó số lượng tăng dần đến hơn chục phụ huynh.

“Đương nhiên những học sinh học thêm sẽ được cô quan tâm hơn, các đợt kiểm tra, đánh giá cũng được ôn kỹ lưỡng hơn. Việc làm này cũng khiến không ít phụ huynh khác có tâm lý e ngại, sợ con không học cô giáo sẽ không được quan tâm bằng”, chị Linh cho biết.

Phụ huynh này cho rằng, học thêm là nhu cầu thực của học sinh, phụ huynh, muốn nâng cao kỹ năng, năng lực cho con em mình. Song cần tuân thủ các quy định, để đưa dạy thêm, học thêm vào quỹ đạo, đảm bảo chất lượng và sự minh bạch. Quy định này chỉ thực sự đi vào thực tế khi có sự tuân thủ của cả 3 bên, trường học, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Sau 11 tháng triển khai thực tế, thầy Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Nghệ An) cho rằng, Thông tư 29 còn bộc lộ nhiều lúng túng trong quá trình triển khai, hay nói cách khác là chưa phù hợp với thực tế.

Theo thầy Hồ Tuấn Anh, sự lúng túng này xuất phát từ việc Bộ GD-ĐT chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề dẫn đến học thêm, dạy thêm tràn lan. Một trong những nguyên nhân chính xuất phát từ chính hệ thống kiểm tra, đánh giá, thi cử chưa tương xứng với chương trình học, dẫn đến tình trạng dù kiểm soát dạy thêm, học thêm trong nhà trường, học sinh vẫn phải tìm đến những địa chỉ khác để học thêm.

"Nếu không học thêm, thì khó đáp ứng được các kỳ kiểm tra, thi cử hiện hành. Muốn tiết chế học thêm, dạy thêm, Bộ GD-ĐT cần xem lại chương trình học, cách kiểm tra, đánh giá. Đặc biệt, cần có những chính sách đồng bộ đảm bảo đủ trường lớp từ đó giảm áp lực cho các kỳ thi đầu cấp. Chỉ khi các kỳ thi hạ nhiệt, mới giảm được tình trạng học sinh đua nhau học thêm bằng mọi giá", thầy Hồ Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo một báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) hồi tháng 8/2025, số liệu từ cuộc khảo sát nhanh của Bộ GD-ĐT trên số liệu khoảng 1.000 công chức đã được bố trí về làm việc tại Phòng Văn hóa - Xã hội tại cấp xã, được giao phụ trách lĩnh vực giáo dục, 302/1.000 công chức giáo dục cấp xã được khảo sát không có chuyên môn liên quan tới giáo dục. Thậm chí, nhiều cán bộ quản lý giáo dục cấp xã có chuyên môn ở những ngành hoàn toàn "không liên quan" như cử nhân quản lý đất đai, kỹ sư chăn nuôi...

Liệt kê chuyên môn của nhóm cán bộ này còn có: kỹ sư xây dựng, cử nhân công nghiệp thực phẩm, cử nhân kế toán, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân truyền thông, cử nhân luật, cao đẳng quân sự cơ sở, dược sĩ...

Thông tin từ các địa phương, số cán bộ quản lý giáo dục cấp xã có chuyên môn hoặc kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục trước đó chỉ chiếm khoảng 20-30%.

Góp ý thêm về Thông tư 29, vị hiệu trưởng cho rằng, theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc dạy thêm có thu tiền chỉ thực hiện tại các trung tâm dạy thêm có đăng ký kinh doanh, như vậy trách nhiệm quản lý chính thuộc về chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan. Sau khi sáp nhập, cán bộ phụ trách Văn hóa - Xã hội bố trí tối đa mỗi xã/phường 2 người, nhưng nhiều nơi hiện chỉ có 1 cán bộ. Trong khi đó số lượng trung tâm dạy thêm, học thêm có thể lên tới hàng chục đơn vị. Do đó, việc quản lý tại các địa phương còn khá lỏng lẻo. Phần lớn các vụ việc vi phạm quy định tại Thông tư 29 đều do người dân phản ánh. Việc thanh tra, kiểm tra từng đơn vị rất khó khăn.

Trước thông tin Bộ GD-ĐT đề xuất giáo viên phải báo cáo rõ mối quan hệ với chủ cơ sở kinh doanh dạy thêm, không trực tiếp, gián tiếp điều hành, chi phối hoạt động dạy thêm, thầy Hồ Tuấn Anh cho rằng nội dung này không khả thi, khó giám sát, khi đó, quy định lại rơi vào tình trạng "con kiến leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào".

Thêm vào đó, việc quy định dạy thêm trong nhà trường mỗi môn không quá 2 tiết học/tuần cũng chưa phù hợp với nhu cầu thực tế. Trong dự thảo Thông tư sửa đổi tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc Sở GD-ĐT các địa phương quyết định theo đề nghị của hiệu trưởng các trường, như vậy "quả bóng trách nhiệm" lại được đẩy sang phía các Sở GD-ĐT.

Ngoài ra, theo thầy Hồ Tuấn Anh, quy định nêu rõ trách nhiệm của hiệu trưởng các trường, nhưng trách nhiệm ấy chưa tương xứng với quyền hạn. Hoạt động dạy thêm diễn ra ngoài nhà trường: “Giáo viên phải báo cáo với hiệu trưởng về việc dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng hiệu trưởng không có thẩm quyền đến kiểm tra chủ cơ sở dạy thêm, kiểm tra giáo viên của mình ở đó. Đây là độ vênh giữa trách nhiệm và quyền hạn của hiệu trưởng trong công tác quản lý dạy thêm, học thêm”.

Vị hiệu trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, khi giáo viên được dạy thêm ngoài nhà trường, mức thu nhập cao hơn rất nhiều so với mức lương dạy chính khóa, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học trong nhà trường, có tình trạng “chân ngoài dài hơn chân trong”.