Yêu cầu quay video tự học mỗi ngày: Học sinh nói gì về cách “chứng minh học thật”?

Theo thông tin được chia sẻ, tại Trường THPT Hàm Yên (Tuyên Quang), các bạn học sinh phải thực hiện tự học từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, mỗi ngày hoàn thành bài tập của 3 môn học. Điểm khác biệt là các bạn học sinh phải ghi hình lại quá trình học, bao gồm phần giới thiệu bản thân và phần làm bài kèm theo lời giải thích. Video sau đó được đăng vào phần bình luận dưới các bài đăng theo ngày trên fanpage của nhà trường, kèm theo bước chụp màn hình để báo cáo.

Trước cách làm này, nhiều học sinh ở các trường khác bày tỏ sự bất ngờ và cho rằng quy định có phần “khó hiểu”.

“Mình thấy nếu áp dụng rộng thì khá áp lực. Việc học quan trọng nhất là hiểu bài, còn quay video mỗi ngày dễ khiến tụi mình phải chú ý đến việc nói sao cho trôi chảy hơn là tập trung suy nghĩ” - bạn Khánh Thư, học sinh lớp 11 tại Hà Nội chia sẻ.

Không ít ý kiến cho rằng việc quay video liên tục có thể làm tăng thêm gánh nặng thời gian. “Bình thường làm bài đã mất thời gian, giờ thêm quay, chỉnh, đăng bài… thì gần như không còn thời gian nghỉ ngơi” - Lan Hương, học sinh lớp 12 tại Hưng Yên nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng được nhiều học sinh nhắc đến. “Không phải ai cũng tự tin trước camera. Có những bạn học tốt nhưng lại ngại nói, ngại xuất hiện, nếu bắt buộc có thể khiến các bạn cảm thấy áp lực hơn” - một bình luận trên mạng xã hội cho biết.

Ở góc nhìn khác, một số học sinh cho rằng việc yêu cầu giải thích bài làm trong video có thể mang lại lợi ích nhất định. “Khi tự nói lại cách làm, mình sẽ hiểu sâu hơn. Nhưng nếu làm thỉnh thoảng thì hợp lý hơn là ngày nào cũng phải quay” - một ý kiến nêu.

Ngoài ra, nhiều bạn cũng đặt câu hỏi về tính hiệu quả của phương thức này trong việc đánh giá “tự học thật”. Theo một số bạn học sinh, việc quay video vẫn có thể được chuẩn bị trước hoặc quay lại nhiều lần, nên chưa chắc phản ánh đúng quá trình học tập thực tế.

Việc nhà trường đưa ra quy định trên được cho là nhằm tăng cường kiểm soát việc tự học và hạn chế tình trạng học đối phó. Tuy nhiên, từ góc nhìn của học sinh, cách làm này vẫn gây tranh luận khi vừa có mặt tích cực vừa tiềm ẩn nguy cơ khiến việc học trở nên nặng về hình thức.