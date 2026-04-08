Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết định thành lập, giải thể đại học tư thục

Chiều 8/4, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự án Luật Thủ đô sửa đổi.

Theo dự thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động đối với các trường đại học, cao đẳng công lập do thành phố quản lý. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng có thẩm quyền tương tự với các cơ sở đại học, cao đẳng tư thục trên địa bàn. Hiện nay, thẩm quyền này thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan soạn thảo cho biết đề xuất nhằm cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động, kịp thời trong quản lý và phát triển hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng tại Thủ đô.

Chính sách hướng tới tạo điều kiện để người dân và sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến với chi phí hợp lý, đồng thời giữ nguồn lực tài chính trong nước, thu hút sinh viên quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức.

Dự thảo cũng giao quyền cho Chủ tịch Hà Nội thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động đối với trường đại học, cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài, liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài sau khi có ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, Chính phủ đề xuất cho phép UBND TP Hà Nội điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non và phổ thông, bảo đảm mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung bắt buộc của chương trình quốc gia.

Thành phố cũng được ban hành chương trình giáo dục đối với cơ sở nhiều cấp học, cơ sở chất lượng cao, mô hình tiên tiến, hiện đại, phù hợp định hướng phát triển giáo dục của Thủ đô.

Sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội, tháng 3/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Dự thảo đề xuất giao HĐND TP Hà Nội quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do thành phố quản lý, đồng thời bố trí ngân sách hỗ trợ những gia đình khó khăn.

HĐND thành phố cũng được quy định dịch vụ, giá dịch vụ và thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám chữa bệnh lưu động, từ xa; quyết định việc khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí định kỳ hằng năm cho người dân theo lộ trình phù hợp với khả năng ngân sách.

Dự thảo luật cho phép Hà Nội ban hành quy định khác hoặc bổ sung biện pháp đặc thù trong trường hợp chưa có hướng dẫn của Chính phủ, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, môi trường và thủ tục hành chính.

Thủ đô cũng được đề xuất quyền thí điểm các cơ chế, chính sách mới hoặc khác với quy định hiện hành trong các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, kinh tế số, quản trị đô thị và huy động nguồn lực phát triển.

Quốc hội sẽ thảo luận và xem xét thông qua Luật Thủ đô sửa đổi tại kỳ họp thứ nhất.