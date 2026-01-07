Dạy thêm, học thêm: Trao thêm quyền cho hiệu trưởng, giáo viên phải báo cáo quan hệ với người đăng ký kinh doanh

Bộ GDĐT đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo Bộ GDĐT, trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Bộ GDĐT đã gửi xin ý kiến một số sở GDĐT nhằm đánh giá tác động, lắng nghe phản hồi từ thực tiễn quản lý tại địa phương. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ GDĐT đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trước khi chính thức lấy ý kiến rộng rãi của toàn xã hội theo quy định.

Quản lý dạy thêm, học thêm: Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Theo Bộ GDĐT, hoạt động dạy thêm, học thêm là hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, bao gồm giáo dục, nhà giáo, viên chức, phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, an ninh trật tự và quyền lợi của người học. Đây không phải là dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm cần được thực hiện theo hướng tổng thể, đồng bộ, bảo đảm kỷ cương pháp luật, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.

Giáo viên Hà Nội trong một tiết học. Ảnh: Tào Nga

Dự thảo Thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật. Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Đồng thời, dự thảo Thông tư làm rõ phạm vi điều chỉnh, xác định các hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu, sở thích chính đáng của người học nhằm phát triển toàn diện học sinh, được tổ chức theo quy định của Bộ GDĐT, không thuộc phạm vi điều chỉnh của dạy thêm, học thêm. Việc làm rõ nội dung này nhằm tránh cách hiểu chưa thống nhất, bảo đảm phân định rõ giữa dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục hợp pháp, cần thiết trong nhà trường.

Hiệu trưởng có quyền tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường

Một nội dung xuyên suốt của dự thảo là tăng cường quản lý hành vi dạy thêm của giáo viên; gắn hoạt động dạy thêm với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ, quyền hạn và những điều nhà giáo không được làm theo quy định của Luật Nhà giáo.

Dự thảo đồng thời làm rõ trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại nhà trường. Hiệu trưởng được trao quyền chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, trong đó có quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường đối với các đối tượng học sinh được phép tổ chức dạy thêm theo quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, trên cơ sở nhu cầu thực tế, điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và đề nghị của giáo viên, phụ huynh, học sinh.

Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm, đồng thời Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm giải trình đầy đủ về sự cần thiết, tính hợp lý, minh bạch, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Viên chức và các quy định pháp luật có liên quan.

Phải báo cáo quan hệ giữa giáo viên dạy thêm với người đăng ký kinh doanh dạy thêm

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, trong đó, yêu cầu bổ sung báo cáo rõ về mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Dự thảo bổ sung quy định về thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở các cấp quản lý, từ cơ sở giáo dục, ủy ban nhân dân cấp xã đến sở GDĐT. Đây là giải pháp nhằm tăng cường giám sát của toàn xã hội, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp phần ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm được nghiêm túc, đúng pháp luật.

Cùng với đó, dự thảo đổi mới cách tiếp cận trong thanh tra, kiểm tra theo hướng công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; ưu tiên nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục đối với các vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm, ép buộc hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.