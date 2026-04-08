Mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Hòa Bình dương tính với dịch tả lợn châu Phi, Hiệu trưởng bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Ngày 8/4, UBND xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm.

Theo đó, trước những dư luận về an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường Mầm non Hoà Bình, xã Văn Lăng, chính quyền sở tại đã khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm mẫu thịt lợn xay tại nhà trường.

Ở diễn biến mới nhất, tại hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm do UBND xã Văn Lăng tổ chức sáng 8/4, Trưởng phòng văn hóa - xã hội xã Văn Lăng Ngô Văn Tài cho biết, kết luận mẫu thịt lợn tại trường Mầm non Hoà Bình dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Cụ thể, với mẫu thịt lợn xay lấy tại trường ngày 2/4/2026, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Đối với Hiệu trưởng Nhà trường là bà Nguyễn Thị Minh Khoái, chính quyền sở tại sẽ bị tạm đình chỉ bà này 15 ngày để tiếp tục kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.

Cũng liên quan đến vụ việc về an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), ông Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo, nắm bắt thông tin về sự việc, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm, gắn trực tiếp với sức khỏe, nhất là đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

Vì vậy, mọi thông tin liên quan cần được xem xét, đánh giá khách quan, thận trọng, trên cơ sở khoa học và đúng quy định; đồng thời phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời để tạo sự thống nhất trong nhận thức của phụ huynh và dư luận xã hội.

Vị lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường phải xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; phải tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ trong trường học mà tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập thể; kiểm soát chặt chẽ nguồn cung thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cũng như quy trình lựa chọn, ký kết với các đơn vị cung ứng trong các nhà trường.

Ông Lượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ có liên quan chủ động chỉ đạo kiểm tra, xác minh toàn diện vụ việc, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; làm rõ nguyên nhân, nguồn gốc thực phẩm, quy trình cung ứng, chế biến và tổ chức bữa ăn tại nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng yêu cầu Đảng ủy xã Văn Lăng thực hiện quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường. Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên

Qua nghe báo cáo của địa phương, đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của học sinh và giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình không có diễn biến bất thường. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các sự việc tương tự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Văn Lăng chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương cung cấp, công khai thông tin về sự việc theo quy định; trong đó, cung cấp thông tin về kết quả xét nghiệm theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm minh bạch, khách quan, chính xác; đồng thời tổ chức kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại nhà trường.

Liên quan đến kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn có dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Đảng ủy xã Văn Lăng thực hiện quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, tập trung xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Vị lãnh đạo cũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc thực phẩm gây nhiễm khuẩn tại Trường Mầm non Hòa Bình, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; bảo đảm tuyệt đối công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.