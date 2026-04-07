Học phí đại học Y Dược TPHCM cao nhất 90 triệu đồng

Áp dụng 1 phương thức xét tuyển

ĐH Y dược TPHCM vừa công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Năm nay, trường chỉ sử dụng 1 phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không còn sử dụng phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế như các năm gần đây.

Thông tin tuyển sinh từng ngành cụ thể như bảng sau:

Riêng ngành hộ sinh chỉ tuyển nữ. Đối với ngành đào tạo sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển. Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế chỉ được sử dụng cho điểm khuyến khích.

Điều kiện xét tuyển là thí sinh tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển A00/B00/B08/D01/D07 phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh trường quy định.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp xét tuyển) theo thang điểm 30 đối với từng môn (không nhân hệ số) cộng với điểm ưu tiên và điểm khuyến khích (nếu có).

Hội đồng tuyển sinh sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm ở cuối danh sách, nhà trường áp dụng các tiêu chí phụ như ưu tiên thí sinh có điểm cộng thấp hơn hoặc có thứ tự nguyện vọng cao hơn để phân định trúng tuyển.

Ngoài phương thức tuyển sinh dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trường ĐH Y dược TPHCM còn xét thí sinh dự bị ĐH của Trường Dự bị ĐH TPHCM và Trường Dự bị ĐH dân tộc trung ương Nha Trang.

Bên cạnh đó, Đại học Y Dược TPHCM tiếp tục duy trì chính sách tuyển thẳng theo quy định đối với các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thuộc các diện ưu tiên đặc biệt. Việc xét tuyển thẳng dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6/2026.

Học phí cao nhất 90 triệu

Về học phí áp dụng cho sinh viên trúng tuyển khóa 2026, ngành có học phí cao nhất là răng-hàm-mặt với mức thu 90 triệu đồng/năm. Ngành y khoa thu học phí 88 triệu đồng/năm.

Các ngành dược học, y học dự phòng, công nghệ dược phẩm, hoá dược thu 63,5 - 52,5 triệu đồng/năm. Nhiều ngành khác học phí đồng loạt ở mức 48 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, hai ngành tâm lý học và công tác xã hội học phí chỉ ở mức 30 triệu đồng/năm. Đây cũng là 2 ngành có sử dụng tổ hợp môn D01 (Toán-Văn-tiếng Anh) để xét tuyển trong năm nay.

Học phí từng ngành cụ thể như bảng sau: