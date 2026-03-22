Bộ GD&ĐT đổi quy trình xét tuyển: Đăng ký một lần, tối đa 15 nguyện vọng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính hôm 18/3, được thay thế trong lĩnh vực thi, tuyển sinh, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, thủ tục “Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” trước đây được thay thế bằng thủ tục mới mang tên “Đăng ký xét tuyển tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng”.

Quy định mới được ban hành trên cơ sở Thông tư số 6 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm chuẩn hóa quy trình tuyển sinh và thống nhất việc đăng ký trên hệ thống trực tuyến.

Đăng ký trực tuyến, tối đa 15 nguyện vọng

Theo quy trình mới, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển một lần trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch tuyển sinh hằng năm.

Trong đợt xét tuyển đầu tiên của hệ đào tạo chính quy, Bộ GD&ĐT tổ chức đăng ký xét tuyển cho tất cả các phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo của nhiều cơ sở giáo dục đại học khác nhau. Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trong trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, hệ thống sẽ xác định và công nhận trúng tuyển theo nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất.

Riêng đối với các chương trình đào tạo giáo viên, thí sinh chỉ được xét tuyển nếu đăng ký ở các nguyện vọng từ thứ tự 1 đến 5.

Nộp lệ phí một lần

Theo quy định, trong đợt xét tuyển đầu tiên, thí sinh chỉ phải nộp lệ phí xét tuyển một lần duy nhất khi đăng ký trên hệ thống. Mức lệ phí do các cơ sở đào tạo quy định.

Việc đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí đều được thực hiện trực tuyến, không yêu cầu nộp hồ sơ giấy.

Đối tượng đăng ký xét tuyển

Đối tượng đăng ký xét tuyển gồm người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương tại Việt Nam hoặc nước ngoài được công nhận tương đương.

Ngoài ra, người đã có bằng trung cấp cùng nhóm ngành dự tuyển và hoàn thành đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định cũng được tham gia xét tuyển.

Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện về nguồn tuyển, sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của hệ thống.

Quyết định mới đồng thời bãi bỏ các nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký xét tuyển trình độ đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được quy định trước đây tại Quyết định số 1384 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi và tuyển sinh nhằm đơn giản hóa quy trình, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/2/2026.