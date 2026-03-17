Bị bạn bè cô lập, nữ sinh lớp 7 mồ côi ở Hưng Yên nghi uống thuốc trừ sâu phải nhập viện cấp cứu

Nữ sinh phản ánh bị bạn cô lập, xúc phạm nên uống thuốc trừ sâu

Ngày 17/3, trao đổi với PV Dân Việt, chị Phạm Thị Hiền (46 tuổi) cho biết, vừa trình báo Công an xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, về việc cháu gái mình là em Phạm Th.Th.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng) vì uất ức khi bạn bè mắng chửi, cô lập dẫn đến nghĩ quẩn uống thuốc trừ sâu.

Theo chị Hiền, H. mồ côi cả bố và mẹ từ khi còn rất nhỏ tuổi, sống cùng ông bà nội ngoài 80 tuổi. H. là người sống tình cảm, tuy nhiên từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, em có dấu hiệu bị một số bạn trong lớp cô lập, trêu chọc và gây áp lực tinh thần.

Em H. hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Gia Khiêm

“Cháu đã báo cô giáo viên chủ nhiệm 3 lần, báo cô hiệu trưởng 1 lần nhưng không được quan tâm. Cháu H. kể ‘nhà trường bắt cháu chấp nhận và làm hoà với các bạn’. Khi tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm thì cô nói là không có bạo lực học đường và lỗi do cháu tôi.

Vấn đề ở chỗ cháu tôi đã cầu cứu giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng như vậy nhưng không được và đã có hành động dại dột. Hiện giờ cháu đang rất hoang mang và sợ hãi, gặp ai hỏi chuyện là khóc vì run sợ và cháu đang được bác sĩ theo dõi độc tố trong người”, chị Hiền bức xúc.

Em H. bật khóc chia sẻ lại vụ việc. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt ngày 17/3, em H. đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Ngồi trên giường bệnh, nữ sinh liên tục bật khóc khi kể lại sự việc đã qua.

Chia sẻ với chúng tôi, H. liên tục gạt nước mắt cho biết: “Em bị các bạn trong lớp chửi bới, xa lánh, ném sách vở, thậm chí xúc phạm cả bố mẹ em đã mất. Có lần chân bị bẩn, bạn xúc phạm bảo em 10 ngày chưa tắm, doạ đánh…”

Trước sự việc trên, H. kể, từng trao đổi với giáo viên chủ nhiệm 3 lần nhưng cô giáo chỉ cảnh báo, nói các bạn chỉ trêu và không có biện pháp ngăn chặn dứt điểm. Ngày 9/3 vừa qua, ông Phạm Hồng Thái (85 tuổi, ông nội H.) cũng đã đến gặp Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng yêu cầu làm rõ, ngăn chặn tránh để sự việc đi quá xa.

Gói thuốc trừ sâu được cho là nữ sinh uống trước đó. Ảnh: Gia Khiêm

“Khi gặp hiệu trưởng, cô bảo em tự mình đi hoà giải, cô đổ lỗi do em sai. Em có chia sẻ nếu các bạn làm quá sẽ làm đơn gửi lên Bộ GGĐT thì cô ngăn cản”. Chính sau sự việc vì uất ức, H. cho biết ngay trong chiều cùng ngày đã ra tiệm tạp hoá gần nhà mua gói thuốc trừ sâu uống.

Tiếp lời cháu, ông Thái cho biết, tối ngày 9/3, thấy cháu có biểu hiện nôn ói, vợ chồng ông phát hiện H. đã uống thuốc trừ sâu. Lúc này, ông Thái vội cho uống nhiều nước, bắt cháu nôn hết. Vì có chút chuyên môn nghề y, ông tưởng rằng cháu mình đã đỡ nên sau không đưa đi bệnh viện. Một ngày sau đó, H. đi học trở lại bình thường. Tuy nhiên, đến trưa ngày 16/3, sau khi đi học về, H. có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.

“Tôi chỉ muốn báo nhà trường để có biện pháp ngăn chặn trước nhưng nhà trường lại thờ ơ, hôm sau cháu không dám đi học, tủi thân nên mới mua thuốc trừ sâu uống. Sau sự việc, tôi cũng đã báo Công an xã. Bác sĩ cho biết, cháu bị viêm dạ dày cấp, phải điều trị, theo dõi tại bệnh viện”, ông Thái cho hay.

Còn về phần mình, em H. tâm sự: “Em mong muốn các bạn đừng làm thế nữa, để em được yên tâm học tập”.

Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Đức Hoà, Hiệu trưởng THCS Quang Hưng cho biết, ngày 17/3, ngay sau khi nắm được thông tin, Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình.

Theo bà Hoà, nguồn cơn sự việc xuất phát từ việc trước đó em H. và một số bạn trong lớp có xảy ra mâu thuẫn, xúc phạm nhau trên mạng xã hội. Chính vì vậy, có việc một số bạn cô lập, xa cách nữ sinh. Tuần vừa qua, ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã mời học sinh có liên quan lên giải quyết. Trong đó, có trường hợp thừa nhận một bạn dẫm lên cặp sách của H.

Ông Phạm Hồng Thái ở viện chăm sóc cháu gái. Ảnh: Gia Khiêm

“Sau khi chúng tôi mời lên trao đổi, em gây ra sự việc cũng đã xin lỗi em H. Còn việc các em không chơi với nhau lỗi từ hai phía. Tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm là cầu nối, kết nối các em. Tuy nhiên, việc này cần phải có thời gian và sự thân thiện của các bạn. Tôi khuyên em H. tập trung vào việc học, tránh suy nghĩ việc này sẽ giảm sút học tập, thiệt cho em”, bà Hoà nói.

Bà Hoà cho hay, H. là học sinh rất ngoan, là học sinh khá giỏi của trường. Nhà trường luôn tạo điều kiện đặc biệt, luôn động viên thầy cô quan tâm đến H.

“Em H. có hoàn cảnh rất éo le khi cha mẹ đều mất sớm, ở với ông bà nội đã cao tuổi. Hằng năm, các mạnh thường quân giúp đỡ, hỗ trợ gì, nhà trường bao giờ cũng ưu tiên em H. Mỗi lần như vậy, nhìn em H. chúng tôi không bao giờ cầm được nước mắt. Thầy cô rất thương và không ai doạ giẫm gì”, bà Hoà thông tin.

Hiệu trưởng THCS Quang Hưng nhấn mạnh, sau sự việc, lãnh đạo nhà trường đã giao giáo viên chủ nhiệm và thầy cô giáo bộ môn quan sát, bạn nào có cử chỉ không phù hợp nhắc nhở, chấn chỉnh ngay. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ có biện pháp quan tâm, động viên em H. trong thời gian sắp tới.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Quang Hưng cho biết, đã nắm được vụ việc và đang chờ báo cáo chính thức từ phía nhà trường để có cơ sở xem xét, làm rõ các nội dung liên quan. Bên cạnh đó, Công an xã Quang Hưng cũng đã vào cuộc làm rõ vụ việc trên.

