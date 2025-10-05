Sáng 5-10, lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận sự việc một nữ sinh lớp 8 của Trường THCS Nguyễn Chí Diểu bị bạn đánh, bắt quỳ gối.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị một bạn học giật tóc, tát vào mặt và bắt quỳ gối trong khi nhiều học sinh khác đứng nhìn nhưng không can ngăn. Đoạn clip đã gây bức xúc trong dư luận.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong trường.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa, sự việc xảy ra vào chiều 2-10 tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

Theo nhà trường, sau khi xảy ra sự việc, trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc. Đồng thời huy động bộ phận y tế và tâm lý học đường để hỗ trợ nữ sinh bị hại ổn định sức khỏe và tinh thần.

Về hướng xử lý, nhà trường khẳng định sẽ kiên quyết thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo tính kỷ luật, vừa đặt trọng tâm vào giáo dục để các em nhận thức và sửa chữa lỗi lầm.

Trường cũng cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường thông qua việc đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh trong thời gian tới.