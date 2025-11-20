Bé gái 13 tuổi bị ông bà bạo hành đến mức nhập viện cấp cứu

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh về việc một cháu gái bị chính những người thân trong gia đình bạo hành khiến cháu phải nhập viện. Ngay sau khi nhận trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993, trú tại phường Linh Sơn) là mẹ của cháu gái, Công an phường Linh Sơn đã khẩn trương tiến hành xác minh để điều tra làm rõ vi phạm của những người có liên quan.

Cháu P.A. với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Theo kết quả điều tra bước đầu, cháu P.A. (SN 2012), trú tại phường Linh Sơn, hiện sinh sống cùng với bà nội là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971), là chồng thứ 2 của bà Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965), anh trai của bà Hằng.

Do nghi ngờ cháu P.A. lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22h ngày 16/11/2025, cháu P.A. đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A..

Bà nội Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan Công an.

Do bị đánh quá đau, cháu P.A. buộc phải nhận là đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới dừng lại. Bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về, ông Thành vặn tay phải của cháu P.A. yêu cầu cháu trả lại tiền bà nội, tuy nhiên do bản thân không lấy trộm số tiền đó nên cháu không trả lời được.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, cả 2 người tiếp tục đánh cháu. Ông Trung cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông Trung lấy 1 chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A. và ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Sau đó, cháu P.A. đã vùng thoát ra chạy trốn và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện.

Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.