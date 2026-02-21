Từng trượt đại học, 9X Việt lấy bằng tiến sĩ và trúng tuyển Bộ Nông nghiệp Mỹ

Trần Thanh Nhân Đức, sinh năm 1996 tại tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ). Năm 2014, Đức thi trượt Đại học Kinh tế Đà Nẵng vì tổng 3 môn chưa được 20 điểm. Cú vấp ngã đầu đời khiến Đức phải điều trị tâm lý tới tận cuối giai đoạn tiến sĩ bởi gièm pha tiêu cực từ những người xung quanh.

Chong đèn ôn luyện lại, sụt 7 kg trong một năm, Đức trở thành Á khoa đầu vào khoa Xây dựng công trình thủy, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng vào năm 2015. Bố chính là người định hướng cho Đức chọn ngành.

Trần Thanh Nhân Đức.

Giáo sư Venkataraman Lakshmi, Đại học Virginia, là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của Đức từ tháng 3/2022 đến nay cho biết, chỉ sau một năm vào trường, Đức trở thành ứng viên duy nhất được Sở Bảo tồn và Giải trí Virginia (DCR) tin tưởng giao vị trí Trưởng ban Quản lý lũ lụt và vùng ngập cho Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), sau 7 cuộc phỏng vấn nghiêm ngặt tại 7 đơn vị cơ quan cấp bang khác nhau.

Năm thứ hai, khi tham gia chương trình Hè Sáng tạo tại Trung tâm Nước Quốc gia, Đức cùng 2 đồng nghiệp khác phát triển công cụ đơn giản hoá tính toán ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tăng tốc quá trình mô phỏng lũ cục bộ với độ phân giải cao.

“Yếu tố này sẽ là tiền đề để mô phỏng lũ trong tương lai với mức độ dự báo sớm lên đến 30 ngày, hỗ trợ trực tiếp vào mô hình nước quốc gia của Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ”, Đức hào hứng chia sẻ.

Ấn tượng với chàng trai Việt, Giám đốc của Trung tâm Nước Quốc gia Mỹ đã “offer” cho Đức một vị trí tại đây nếu mong muốn quay lại làm sau khi tốt nghiệp.

Hiện, dự án chuyển giao thành công cho Sở Bảo tồn và Giải trí Virginia (DCR) với một số kết quả về biến đổi khí hậu khu vực công bố trên các tạp chí các khoa học tự nhiên đa ngành hàng đầu. Bên cạnh đó, Đức cũng là tác giả chính, chịu trách nhiệm và đồng tác giả của nhiều nghiên cứu khác về ứng dụng dữ liệu vệ tinh cho dự báo thiên tai trên các tạp chí uy tín.

Đức (thứ hai từ trái sang) tham gia lễ trao giải Trực quan hóa Dữ liệu Michael H. Freilich của AGU và NASA tại San Francisco, hồi tháng 12/2023.

Năm 2020, Đức giành học bổng toàn phần Erasmus Mundus cho chương trình thạc sĩ 2 năm tại 5 quốc gia gồm Pháp, Anh, Ba Lan, Đức và Tây Ban Nha. Hoàn thành 3/4 học kỳ, Đức được 3 đại học Mỹ trao học bổng thực tập thạc sĩ với mức hỗ trợ 225.000 USD, đi kèm học bổng tiến sĩ sau đó.

Tháng 9/2022, Đức tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc với GPA 3.8/4.0 ngành Tin học Thủy văn và Quản lý Nước tại châu Âu. Cuối năm, Nhân Đức chọn đến Đại học Virginia, Mỹ từ học bổng 7 tỷ đồng cho suốt học bậc tiến sĩ.

Gần đây, Đức là ứng viên duy nhất được vinh danh cho Học bổng từ Hiệp hội Nước Hoa Kỳ (AWWA) và Hiệp hội Môi trường Nước của bang (VWEA) năm 2024.

“Tôi luôn ấn tượng bởi thành tích học tập, kỹ năng giao tiếp xuất sắc, quyết tâm mạnh mẽ chủ động giải quyết những thách thức vượt qua kỳ vọng của Đức”, Giáo sư Venkataraman Lakshmi chia sẻ.

Đức luôn nghiêm túc, học tập nghiên cứu với cường độ và hiệu suất cao nên tốt nghiệp tiến sĩ Mỹ chỉ trong 3 năm. Cuối tháng 9/2025, nhận tin bố mất, Đức đau xót, vội vã về Việt Nam, giữa lúc đang ứng tuyển vào Bộ Nông nghiệp Mỹ.

23h đêm ngày 24/9/2025, Đức thực hiện cuộc phỏng vấn trực tuyến online kéo dài 1,5 tiếng với đại diện Cục Nghiên cứu Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Chàng trai nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến chuyên môn cũng như các câu hỏi tình huống để tối ưu xử lý hệ thống cho dự án và định hướng nghiên cứu trong tương lai.

Hai ngày sau, Đức nhận thư báo trúng tuyển vào Bộ Nông nghiệp Mỹ. Mức lương và đãi ngộ đạt 2,5 tỷ đồng/năm; bao gồm lương cố định và bảo hiểm hàng tháng, chi phí cho nghiên cứu, một khoản ổn định chỗ ở và công việc ban đầu.

Đức bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Virginia, Mỹ vào tháng 11/2025. Trúng tuyển vào Bộ Nông nghiệp Mỹ, Đức sẽ tham gia phát triển dự án Mô hình Hệ sinh thái Nông nghiệp Quốc gia, cho phát triển bền vững tài nguyên nước và lương thực.

Đức trình bày báo cáo về dữ liệu mưa vệ tinh toàn cầu, tháng 12/2023.

Mẹ của Đức xúc động cho biết “Đức thay đổi rất nhiều so với 10 năm trước. Con trai luôn thương yêu gia đình và là một người cực kỳ kiên trì, chịu khó”.

Giữa thị trường việc làm cạnh tranh lớn ở Mỹ, Đức luôn cố gắng trau dồi kiến thức, chuyên môn, tận dụng tốt AI, năng nổ nghiên cứu để giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn và có một bộ hồ sơ mạnh sẵn sàng ứng tuyển.

Sau nhiều năm bị ám ảnh trượt đại học, Đức nhận ra một chìa khoá thành công "phải hiểu điều mình muốn trước, càng sớm càng tốt - rồi mới tìm được đường đi đến đó".