Nữ tiếp viên hàng không Việt Nam giữ dáng thanh bằng môn thể thao hoang dã

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 11:15 AM (GMT+7)

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, sở hữu thân hình săn chắc nhờ đâu?

Nam Phương xinh đẹp trong đồng phục ngành.

Nam Phương được biết tới là tiếp viên hàng không quốc gia, cô đến từ Đà Nẵng. Cô từng được tạp chí thời trang danh giá trong nước bình chọn là 1 trong 5 nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, thu hút của năm 2019. Nam Phương sở hữu nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp sắc sảo và một thân hình săn chắc.

Là một tiếp viên hàng không, sắc vóc rất quan trọng với họ, Nam Phương không ngoại lệ. Vì thời gian làm việc trên bầu trời, di chuyển không cố định nên họ phải tận dụng nhiều thời gian tập luyện khi rảnh. Có khi, họ phải tới phòng tập từ lúc sáng sớm hoặc rời phòng tập lúc tối muộn để có thời gian đi bay. Thời gian biểu sinh hoạt của các tiếp viên hàng không đi ngược lại với số đông.

Ngoài những bộ môn như yoga, gym... rất phổ biến thì Nam Phương còn tham gia bộ môn chèo thuyền hay còn được gọi là chèo Sup. Đây là môn thể thao mới du nhập ở Việt Nam, nhanh chóng thu hút nhiều tín đồ tham gia.

Chèo ván là một trong những môn thể thao được Nam Phương duy trì.

Nữ tiếp viên sinh năm 1990 sở hữu thân hình hoàn hảo.

Stand-up paddle (SUP) là một bộ môn thể thao thú vị bắt nguồn từ Hawaii, là thủy tổ của bộ môn lướt sóng hiện đại. Để chơi môn này, bạn sẽ cần đến một chiếc mái chèo dài khoảng hai mét để chèo trên một tấm ván dài chứ không phải thuyền như canoeing, kayak,.. Trò chơi đặc biệt kích thích các bạn trẻ vì rất dễ tập, không yêu cầu phải biết bơi và vô cùng thú vị, có thể chơi thoải mái thư giãn và nhẹ nhàng. Đây hiện là bộ môn thể thao dưới nước được các bạn trẻ săn đón nhất mùa hè 2019.

Chèo SUP mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, tốt nhất là sự chuyển động linh hoạt của 2 cánh tay khi chèo SUP di chuyển trên mặt nước. Ngoài ra, cách bạn giữ thăng bằng trên mặt SUP khi đứng thẳng 2 chân hoặc quỳ bằng đầu gối cũng giúp cơ thể tiêu hao năng lượng tương đối.

Khi đứng thăng bằng trên ván, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào eo, hông, cơ đùi, bắp chân và khi trèo bả vai hoạt động lên xuống nhịp nhàng... chính là cơ chế giúp body săn chắc hơn. Đây là bộ môn có tác động từ từ không khiến cơ thể nhễ nhại mồ hôi hay thở dốc như khi tập gym. Song thời gian chèo SUP thường kéo dài vài tiếng đồng hồ sẽ tác động lên cơ thể một cách toàn diện nhất.

Một lưu ý đặc biệt khi chơi môn thể thao này chính là sử dụng áo dài tay, trang phục thoải mái. Bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da không bị đổi màu.

Dù rất hiếm khoe body với đồ bơi, nhưng có thể thấy cô sở hữu thân hình săn chắc, chuẩn mẫu.

Người đẹp khoe dáng nuột với đồ bơi liền thân tôn dáng.

Nam Phương thu hút truyền thông bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn.

