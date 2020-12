Mỹ nhân bị cắt sóng vì diện váy "tàng hình" đẹp nhờ ăn "loại quả thần" mọc ở vách đá

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 03:36 AM (GMT+7)

Ngô Tuyên Nghi sở hữu những bí quyết làm đẹp riêng để chẳng những xinh đẹp mà còn có vóc dáng thon gọn.

Ngô Tuyên Nghi xuất hiện trên thảm đỏ với bộ trang phục xuyên thấu táo bạo.

Ngô Tuyên Nghi đang là cái tên gây chú ý khi mới đây người đẹp khiến sự kiện thường niên "Man At His Best Award" bị cắt sóng do ăn vận gợi cảm với trang phục xuyên thấu. Trang Sina cho biết, thời điểm Ngô Tuyên Nghi xuất hiện các tay săn ảnh liên tục chĩa ống kính cận cảnh khiến khán giả đang xem livestream phẫn nộ.

Bởi vậy Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã xử phạt đơn vị tổ chức cũng như quyết định cắt sóng. Bản thân Ngô Tuyên Nghi cũng bị chỉ trích về trang phục khoe da thịt. Cô mong muốn mang đến hình ảnh trưởng thành nhưng phản tác dụng.

Người đẹp khiến chương trình bị cắt sóng do công chúng phàn nàn về trang phục.

Người đẹp sinh năm 1995 là thành viên của nhóm nhạc hợp tác Trung - Hàn WJSN. Sau đó, cô trở về Trung Quốc tham gia chương trình "Sáng tạo 101" và debut với nhóm nhạc Hỏa tiễn thiếu nữ. Chẳng những gây dấu ấn với tài năng âm nhạc, Ngô Tuyên Nghi còn được chú ý vì sở hữu vóc dáng đẹp.

Ngô Tuyên Nghi cao 1m66, không quá nổi bật nhưng vẫn được khen ngợi vì sở hữu đôi chân như tác phẩm truyện tranh. Được biết, Ngô Tuyên Nghi cũng có những bí quyết riêng để chăm sóc nhan sắc cũng như xây dựng hình thể.

Uống nước táo gai ngâm

Người đẹp thường ngâm táo gai lấy nước uống để hỗ trợ giảm cân.

Trong một chương trình, Ngô Tuyên Nghi từng tiết lộ mình thường uống nước táo gai ngâm để giảm cân. Táo gai hay còn được gọi là quả sơn trà có vị chua và ngọt nhẹ. Táo gai là cây bụi nhỏ, cành thường có gai, sống ở khu vực có khí hậu mát, ẩm và đặc biệt là có thể sống ký ở vách đá.

Loại quả này được ví là thần dược vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như phòng ngừa và điều trị các bệnh tim mạch, hỗ trợ việc tuần hoàn máu.

Đặc biệt, táo gai còn giúp thúc đẩy dạ dày làm việc cải thiện khả năng tiêu hóa, đốt cháy mỡ. Phương pháp của Ngô Tuyên Nghi là ngâm táo gai lấy nước uống. Bạn cũng có thể sử dụng thêm cam thảo để pha cùng táo gai để tăng hiểu quả đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa năng lượng nhằm giảm cân.

Táo gai không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là cách hỗ trợ giảm cân hiệu quả, lành mạnh.

Vận động nhiều hơn

Là một thần tượng, Ngô Tuyên Nghi thường xuyên phải tập nhảy ngoài ra người đẹp còn chăm chỉ đến phòng tập gym cũng như yoga và thi thoảng bơi lội. Khi luyện tập, việc giảm cân của bạn sẽ thấy kết quả rõ hơn, đồng thời thân hình đẹp lên trông thấy nhờ toàn bộ cơ bắp được vận động, quá trình phá cơ sẽ giúp cơ bắp tái tạo, săn chắc hơn.

Mỗi ngày, Ngô Tuyên Nghi đều cố gắng dành ra một tiếng luyện tập. Đặc biệt, người đẹp không đặt nặng vấn đề giảm cân. Bạn nên tự mình hình thành thói quen tốt cho sức khỏe không phải vì mình thấy người khác gầy tôi cũng muốn gầy.

Ngô Tuyên Nghi kết hợp tập nhảy với yoga, gym và bơi lội để giữ dáng.

Nguyên tắc ăn "ba không"

Ngô Tuyên Nghi là một tín đồ của trà sữa nhưng chúng chính là thủ phạm gây tăng cân. Do đó, người đẹp phải từ bỏ thói quen này. "Không trà sữa" được xếp riêng trong nguyên tắc "ba không" của cô. Ngoài ra, Ngô Tuyên Nghi cũng không ăn đồ ngọt. Cô rất thích các loại bánh ngọt nhưng chúng lại quá có nhiều đường. Đây là thực phẩm nên bỏ trong quá trình giảm cân.

Cuối cùng, cô nói không với đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt dễ gây tăng cân vì hương vị hấp dẫn nhưng không có giá trị dinh dưỡng. Hơn nữa, bạn khó lòng kiểm soát được mức độ khi ăn vặt do đó có thể gây tăng cân không kiểm soát. Thay vào đó, bạn có thể ăn sữa chua hoặc hoa quả vừa lấp đầy cảm giác đói mà còn tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, người đẹp sẽ không ăn gì sau 5h30 tối đặc biệt là tránh ăn đêm vì cơ thể không tiêu hóa được gây tích mỡ.

Cô áp dụng nguyên tắc "ba không" gồm không trà sữa, không đồ ngọt, không đồ ăn vặt.

