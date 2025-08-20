Nhan sắc tân Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 diễn ra tối 18/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Manika Vishwakarma. Năm ngoái, Manika Vishwakarma tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ nhưng dừng chân ở top 20.

Manika Vishwakarma năm nay 22 tuổi, cao 1,7 m, là người mẫu, nghệ sĩ khiêu vũ và sinh viên năm cuối ngành Khoa học Chính trị và Kinh tế.

Chiến thắng của Manika Vishwakarma được nhận xét xứng đáng, làm hài lòng các fan sắc đẹp Ấn Độ.

Manika Vishwakarma có gương mặt ưa nhìn với những đường nét cuốn hút, hài hòa. Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của cô.

Mặt mộc của người đẹp cũng được đánh giá cao.

Manika là người sáng lập Neuronova - một sáng kiến nhằm định hình lại nhận thức về bệnh thần kinh và nhấn mạnh tình trạng như ADHD là điểm mạnh chứ không phải là một dạng rối loạn như nhận thức hiện nay.

Manika Vishwakarma từng đại diện cho Ấn Độ tại sự kiện BIMSTEC Sewocon thuộc Bộ Ngoại giao. Cô cũng là một diễn giả, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, từng được Học viện Lalit Kala và Trường Nghệ thuật JJ vinh danh.

Manika tốt nghiệp Học viện Sinh viên Quốc gia (NCC). Cô còn được biết tới là một vũ công cổ điển và họa sĩ tài năng.

Manika Vishwakarma có vóc dáng cân đối, quyến rũ. Người đẹp được nhận xét có vóc dáng nhỏ nhắn, tuy nhiên kỹ năng trình diễn uyển chuyển giúp cô nổi bật trên sân khấu. Những năm qua, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ thường chọn các cô gái có chiều cao không quá nổi bật nhưng bù lại trình diễn ấn tượng.

Những năm gần đây, Ấn Độ duy trì thành tích ấn tượng ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2023, đại diện Ấn Độ là người đẹp Shweta Sharda đã lọt vào top 20. Năm 2022, người đẹp Divita Rai lọt vào top 16.

Lần gần đây nhất Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ là năm 2021 với thành tích của người đẹp Harnaaz Sandhu. Cô là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ nổi bật nhất những năm gần đây. Người đẹp hiện đang tham gia bộ phim hành động Bollywood - Baaghi.

Khán giả dự đoán Manika Vishwakarma là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á ở Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Ấn Độ từng ba lần đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vào các năm 1994, 2000, 2021.