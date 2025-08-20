Trường Giang chăm đeo đồng hồ hơn nửa tỷ đồng

Tham gia một sự kiện tháng trước, Trường Giang mặc nguyên "cây" trang phục Burberry kết hợp túi đeo chéo cùng hãng. Dù cách phối đồ không được đánh giá cao, anh vẫn gây ấn tượng bởi mẫu đồng hồ xa xỉ.

Thiết kế Hublot Classic Fusion gắn bó ngôi sao 8X nhiều năm qua, được anh mix đa dạng phong cách.

Đây cũng là món phụ kiện trên tay Trường Giang trong hôn lễ với Nhã Phương hồi tháng 9/2018.

Tác phẩm Hublot Classic Fusion King Gold được yết giá 23.900 EUR (hơn 750 triệu đồng), sử dụng hợp kim King Gold độc quyền của Hublot với thành phần chủ yếu là bạch kim, có khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét và dự trữ năng lượng trong 42 giờ.

Ngoài ra, Trường Giang còn sắm thiết kế Spirit of Big Bang từ thương hiệu Hublot và nhiều lần phối cùng suit lịch thiệp.

Chiếc đồng hồ cao cấp theo "Mười Khó" tới ghi hình chương trình Chọn ngay đi tháng 2/2020.

Bên cạnh đó, trang phục casual cũng được diễn viên 42 tuổi kết hợp với phụ kiện xa xỉ.

Hublot Spirit of Big Bang Titanium Diamonds khiến anh phải đầu tư 19.300 EUR (gần 610 triệu đồng), được chế tác từ titan cấp độ 5, đính 50 viên kim cương, có khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét và dự trữ năng lượng trong 50 giờ.

Gần đây, mẫu đồng hồ Trường Giang sử dụng thường xuyên nhất là Rolex Datejust mặt xanh nổi bật.

Thiết kế lịch thiệp trở thành điểm nhấn trên nền trang phục đen của ông bố hai con tại đám cưới Anh Đức, tháng 9/2024.

Cả khi diện áo dài, Trường Giang cũng chọn dòng sản phẩm đình đám của thương hiệu Thụy Sĩ.

Rolex Datejust cỡ 36 được bán ở mức hơn 260 triệu đồng, chất liệu thép Oystersteel và vàng trắng, mặt kính sapphire chống trầy xước, có khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét và dự trữ năng lượng xấp xỉ 70 giờ.