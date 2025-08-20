Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện thu hút một tỷ lượt xem

Ngày 19/8, Sina đưa tin tạp chí thời trang W China tổ chức sự kiện thịnh điển với sự tham gia của hàng chục ngôi sao hạng A trong giới giải trí Hoa ngữ như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Nghê Ni, Tống Thiến, Tôn Lệ, Tống Giai, Diêu Thần, Châu Đông Vũ, Lâm Duẫn, Tân Chỉ Lôi, Ngu Thư Hân, Trương Thiên Ái, Châu Dã, Triệu Kim Mạch, Lưu Hạo Tồn, Văn Kỳ, Diêm Ni, Lý Canh Hy, Lý Thấm...

Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi xuất hiện với bộ lễ phục đầy quyền lực từ thương hiệu Robert Wun Couture Thu Đông 2025. Mỹ nhân Tân Cương vốn được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới" vì vậy sự xuất hiện của cô được chào đón nhất. Hai từ khoá "Địch Lệ Nhiệt Ba vẻ đẹp quyền lực" và "Set thứ hai của Địch Lệ Nhiệt Ba" thu về tới gần 1 tỷ lượt đọc. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi với vóc dáng tuyệt mỹ trong bộ váy bó ánh kim.

Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch cũng là cái tên được khán giả quan tâm. Nữ diễn viên xuất hiện với tạo hình đẹp mặn mà quý phái trong bộ trang phục cao cấp của nhà mốt Maison Margiela. Nữ diễn viên đang gây chú ý nhờ thành công của phim truyền hình Sinh vạn vật . Tác phẩm đạt thành tích rất tốt với mức rating thời điểm cao nhất đạt 4%, chỉ số độ hot trên iQiYi đứng thứ hai trong lịch sử, chỉ sau phim Cuồng phong .

Hai tiểu hoa đán 85 nổi tiếng khác là Đường Yên (trái) và Lưu Thi Thi cũng tham dự sự kiện Thịnh điển của tạp chí W. Trong đó, Đường Yên được khen ngợi khi có hai tạo hình quyến rũ. Lưu Thi Thi làm mới mình bằng mái tóc đỏ nổi bật. Cả hai diễn viên đều nổi tiếng nhiều năm, là ngôi sao hạng A được các nhà sản xuất, thương hiệu săn đón, thường xuyên xuất hiện trên trang bìa tạp chí.

Ngu Thư Hân xuất hiện như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích với bộ trang phục đặt riêng từ thương hiệu Tony Ward. Thời gian qua, Ngu Thư Hân bận rộn trong đoàn phim Xán như phồn tinh , tuy nhiên cô vẫn thường xuyên bị nhắc tới do Triệu Lộ Tư ám chỉ có nữ nghệ sĩ đối thủ chơi xấu hạ bệ mình.

Hai mỹ nhân nổi tiếng của lứa tiểu hoa đán 95 là Châu Dã (trái) và Lâm Duẫn lựa chọn trang phục phá cách. Trong đó, Châu Dã mặc trang phục cao cấp của Viktor & Rolf, Lâm Duẫn quyến rũ với Laurence Xu. Châu Dã có tác phẩm cổ trang Cẩm nguyệt như ca , đóng chung với Thừa Lỗi đang lên sóng.

Lưu Hạo Tồn vừa đóng máy dự án Nhân vật chính , trong đó cô vào vai một diễn viên trẻ giữ gìn sân khấu kinh kịch. Đây là dự án lớn hứa hẹn bùng nổ trong tương lai. Lưu Hạo Tồn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và bồi dưỡng. Cô được đánh giá có ngoại hình đẹp rất hợp với màn ảnh rộng, diễn xuất giàu cảm xúc đặc biệt trong các cảnh khóc. Nhờ sự nâng đỡ của "quốc sư giới nghệ thuật Trung Quốc" Trương Nghệ Mưu, con đường sự nghiệp của Lưu Hạo Tồn khá suôn sẻ.

Nghê Ni (trái) xuất hiện trong bộ trang phục lạ mắt của thương hiệu Robert Wun. Nữ diễn viên vừa có bộ phim điện ảnh Đông cực đảo thất bại thảm hại về mặt truyền thông và doanh thu. Lý Thấm bị đánh giá an toàn và không gây ấn tượng khi mặc đồ Messential.

Một ngôi sao khác cũng bị đánh giá kém nổi bật là "nữ hoàng rating" Tôn Lệ. Trong khi đó, Trương Thiên Ái (phải) được ví như búp bê.

Triệu Kim Mạch thể hiện nét quyến rũ với bộ váy của Ralph Lauren. Sự kiện còn có sự tham dự của các diễn viên như Châu Đông Vũ, Tân Chỉ Lôi. Bộ váy thứ hai của Lâm Duẫn (váy xanh) cũng được đánh giá cao.

Dàn nam diễn viên tham gia sự kiện còn có Đàn Kiện Thứ (phải), Cung Tuấn, Bạch Kính Đình, Lưu Hạo Nhiên, Tỉnh Bách Nhiên, Trương Khang Lạc, Hầu Minh Hạo, Châu Thâm, Mika