Cơn sốt trang phục, phụ kiện yêu nước bùng nổ trước thềm 2/9

Trong không khí cả nước chuẩn bị mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, trang phục thể hiện niềm tự hào dân tộc được giới trẻ Gen Z săn lùng. Trong đó, các mẫu áo thun in hình cờ đỏ sao vàng, in dòng tiêu ngữ 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' hay từ 'Việt Nam' thu hút sự quan tâm, tìm kiếm trên nhiều nền tảng mua sắm. Các mặt hàng thường được đặt tên là 'Áo yêu nước', 'Khăn yêu nước'...

Khi gõ các từ khóa 'Áo yêu nước', 'Áo Quốc khánh 2/9', 'Áo cờ đỏ sao vàng'... thu được hàng chục nghìn kết quả trên TikTok. Không ít mặt hàng trong đó đã có cả trăm nghìn lượt bán. Nhiều bạn trẻ cho biết, họ sắm áo để đi chụp hình, trong không khí đón Tết Độc lập cùng cả nước.

Các mẫu áo thun giá bán từ khoảng 50 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng, hình in đa dạng, chủ yếu có các tông màu trắng, vàng và đỏ được giới trẻ kết hợp cùng các kiểu khăn quàng để trang phục thêm trẻ trung.

Nhiều thiết kế đồ đôi cho mẹ và bé hay trang phục cho trẻ em cũng được yêu thích Một thương hiệu cho biết chỉ trong thời gian ngắn, họ bán được 2.500 combo bắt trend này. Ngoài việc giúp giới trẻ thể hiện tình yêu quê hương, các mẫu trang phục, phụ kiện còn có màu sắc, kiểu dáng 'ăn hình', tạo nên những bức ảnh bắt mắt.

Trang phục cho nam giới không đứng ngoài xu hướng chung. Bên cạnh những mẫu áo thun, áo polo cờ đỏ sao vàng, một số local brand sáng tạo thêm các món phụ kiện bắt trend, dùng để nhấn nhá cho trang phục như cà vạt.

Tà áo dài truyền thống nổi bật hơn nhờ hình thêu quốc kỳ trên ngực áo. Dịp này, hàng loạt local brand đồng loạt cho ra mắt các mẫu áo dài phù hợp không khí đại lễ.

Xu hướng khăn cờ thịnh hành từ dịp 30/4 tiếp tục được săn lùng trước thềm 2/9, nhờ khả năng kết hợp đa dạng cùng các kiểu áo phông. Chủ shop Chunn Design cho biết họ đã bán được hàng nghìn chiếc khăn trong vài tháng qua, thậm chí có thời gian ra hàng không kịp để đáp ứng nhu cầu chụp hình của các bạn trẻ.

Hàng loạt món phụ kiện quen thuộc của phái đẹp được phủ lên màu rực rỡ của cờ đỏ sao vàng. Điểm nhấn tinh tế trên mái tóc như chun buộc tóc, kẹp mái... với mức giá chỉ khoảng vài chục nghìn đồng cũng thu hút các bạn trẻ.

Gen Z còn thể hiện niềm tự hào là người Việt qua các mẫu trang phục, phụ kiện mang tinh thần streetwear, phù hợp xu hướng chung của thế giới.

Các mẫu quạt, ốp lưng, mũ... đồng loạt thành cơn sốt, thích hợp với những người dự định 'cắm trại' qua đêm để chờ xem diễu binh diễu hành dịp 2/9.