Cách làm món salad dưa chuột trong 5 phút để giảm cân, da khỏe

Thứ Tư, ngày 28/09/2022 23:26 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cùng thử làm món salad thơm ngon này giúp giảm cân hiệu quả.

Salad luôn là một lựa chọn tuyệt vời nếu mục tiêu của bạn là ăn uống lành mạnh hơn và giảm cân . Dưa chuột không chỉ tự cung cấp nước, bổ dưỡng và chứa chất chống oxy hóa, mà khi được thêm vào món salad giàu chất dinh dưỡng, chúng mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe . Dưới đây là công thức nấu dưa chuột ngon và đơn giản ​​của Lisa Richards - chuyên gia dinh dưỡng của chuyên trang The Candida Diet - để biết các mẹo làm món salad hoàn hảo để thúc đẩy quá trình giảm cân lành mạnh.

Cô giải thích: “Tạo ra một món salad thơm ngon, đầy đủ thành phần đủ để thỏa mãn nhu cầu của bạn là một cách tuyệt vời để đảm bảo bạn thực sự no sau khi ăn, điều này có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều hoặc ăn quá no vào những thời điểm khác trong ngày". Richards lưu ý rằng món salad không nhất thiết phải có nhiều thành phần không tốt cho sức khỏe để có được cảm giác no mà bạn mong muốn.

Trên thực tế, cảm giác no chủ yếu dựa vào việc kích hoạt các thụ thể căng và thụ thể dinh dưỡng trong dạ dày của chúng ta. Bằng cách bổ sung nhiều loại rau củ giàu chất dinh dưỡng, sẽ làm tăng cảm giác no và bổ sung dinh dưỡng.

Salad dưa chuột đơn giản giúp giảm cân và cung cấp nước cho cơ thể

Công thức làm salad dưa chuột dưới đây được nghiên cứu này là hoàn hảo cho nhiều chế độ ăn kiêng và những người ăn uống có nhu cầu khác nhau, vì nó là món ăn thuần chay, không chứa gluten và cũng phù hợp với chế độ ăn kiêng Paleo. Nó không được làm bằng sốt mayonnaise hoặc kem chua có nhiều chất béo, cũng có thể giúp ngăn ngừa tăng cân và lượng calo không cần thiết. Chỉ với ba nguyên liệu chính cần thiết cho món salad, và sau đó chỉ hai nguyên liệu để làm nước sốt, món ăn không chỉ đơn giản để chế biến mà còn cực kỳ tốt cho sức khỏe, làm no và cung cấp năng lượng!

Thành phần:

Dưa chuột , tốt nhất nên chọn loại hữu cơ (lớn và không hạt), hành tím (nhỏ), muối hồng Himalaya

Nước sốt để trộn: giấm rượu gạo, thì là khô (tùy chọn), dầu ô liu.

Trộn đều các thành phần trên với nhau, tốt nhất nên ăn sau khi chế biến 15-20 phút.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cach-lam-mon-salad-dua-chuot-trong-5-phut-e-giam-can-da-khoe-a572023....Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/cach-lam-mon-salad-dua-chuot-trong-5-phut-e-giam-can-da-khoe-a572023.html