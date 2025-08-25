Nữ MC 30 tuổi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Philippines

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 đã diễn ra tối 24/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Emma Tiglao đến từ Pampanga. Cô trở thành đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10. Emma Tiglao được đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Christine Juliane Opiza trao vương miện.

Chiến thắng của Emma Tiglao không gây bất ngờ vì cô được dự đoán là ứng viên sáng giá ngay từ đầu mùa giải. Nhiều chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Philippines đều dự đoán cô đăng quang ngôi vị cao nhất.

Emma Tiglao và người đẹp đại diện tỉnh Zambales - Anita Rose Gomez được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất mùa giải năm nay. Tuy nhiên Emma có lợi thế khi có lượng fan hùng hậu, ủng hộ cô nhiệt tình trong suốt quá trình thi. Cô cũng là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với hơn 233.000 người theo dõi.

Emma còn khoảng 2 tháng chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 diễn ra ở Thái Lan. Với nền tảng sẵn có về sắc vóc, kỹ năng trình diễn, Emma được kỳ vọng tiếp tục mang về thành công cho Philippines ở đấu trường Miss Grand sau thành tích ấn tượng của người tiền nhiệm là Christine Juliane Opiza.

Emma năm nay 30 tuổi, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Philippines. Cô cũng là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp.

Emma bắt đầu sự nghiệp thi sắc đẹp vào năm 2012 khi cô giành vị trí Á hậu 1 tại cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2012. Cô tiếp tục giành vị trí thứ tư ở cuộc thi Miss World Philippines 2015.

Năm 2019, Emma giành danh hiệu Binibining Pilipinas Intercontinental. Sau đó, cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2019 và lọt vào top 20.

Hiện Emma đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình tại kênh NET25. Cô thường xuất hiện trong chương trình buổi sáng - Kada Umaga và chương trình tin tức chủ lực của đài này là Mata Ng Agila.

Emma được yêu mến trên sóng truyền hình với phong thái duyên dáng, chuyên nghiệp. Kỹ năng ăn nói, ứng xử, giao tiếp thông minh cũng được xem là điểm mạnh của người đẹp khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Tân Hoa hậu Hòa bình Philippines nổi bật với hình thể săn chắc, khỏe khoắn cùng gương mặt sắc sảo, hiện đại. Vẻ đẹp của cô được nhận xét phù hợp với sân chơi Miss Grand.

Philippines hiện là quốc gia có chuỗi thành tích ấn tượng ở sân chơi Miss Grand. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiza là người đẹp Philippines đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss Grand trong lịch sử. Ban đầu, cô giành giải Á hậu 1 nhưng sau đó được đôn lên vị trí hoa hậu sau khi người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta - bị ông Nawat tước danh hiệu.

Dù mới được bổ nhiệm từ tháng 5 nhưng đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Christine Juliane Opiza đã có những hoạt động sôi nổi, đi công du ở nhiều quốc gia. Cô cũng đã xác nhận có mặt ở Việt Nam vào ngày 14/9 để tham dự chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.

Năm 2022, đại diện Philippines là người đẹp Roberta Tamondong giành ngôi Á hậu 5. Năm 2020, người đẹp Samantha Bernardo mang về thành tích Á hậu 1 cho Philippines.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 dự kiến được tổ chức tại MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 18/10. Hiện có khoảng hơn 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự. Emma Tiglao được các chuyên trang sắc đẹp nhận định là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á tại cuộc thi năm nay.