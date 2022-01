Âu Hà My khoe rãnh bụng gợi cảm, ngày càng nhuận sắc sau ly hôn

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 04:00 AM (GMT+7)

Âu Hà My nỗ lực rèn luyện để có được vẻ đẹp hình thể ấn tượng vừa thon gọn vừa săn chắc.

Âu Hà My là nữ giảng viên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Âu Hà My không phải là cái tên quá xa lạ với người dùng mạng xã hội. Cô hiện đang là giảng viên tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Từng có một thời gian, Âu Hà My gây xôn xao khi ly hôn nam diễn viên Trọng Hưng với lý do chồng ngoại tình.

Âu Hà My và Trọng Hưng ly hôn trong lùm xùm khiến nhiều người chú ý.

Hơn 1 năm sau khi ly hôn, Âu Hà My nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài tươi tắn, ngày càng nhuận sắc. Chẳng những vậy, cô còn chăm chỉ rèn luyện thể thao để có được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Mới đây, người đẹp có chia sẻ hình ảnh trong phòng tập khoe rãnh bụng sâu. Đây là đặc điểm vóc dáng không ít chị em mơ ước.

Âu Hà My khoe rãnh bụng ấn tượng trong phòng gym.

Hiện tại, gym vẫn được nhiều người ưa chuộng bởi lợi ích rõ ràng mà nó mang lại cho cơ thể. Việc tập luyện giúp cơ thể đốt cháy được calo dư thừa để giảm cân đồng thời chuyển hóa mỡ thành cơ. Bởi vậy, dù gầy nhưng bạn vẫn sẽ có thân hình săn chắc.

Người đẹp được nhận xét ngày càng xinh đẹp hơn sau ly hôn.

Bên cạnh tập gym, Âu Hà My còn chơi thêm golf. Người ta vẫn có mặc định rằng golf là bộ môn dành cho giới thượng lưu như một hình thức thể hiện đẳng cấp. Nhưng thực tế golf vẫn có những tác động tích cực đến vóc dáng và sức khỏe.

Bên cạnh tập gym, Âu Hà My còn chơi thêm golf.

Việc bạn di chuyển trên sân, thực hiện những cú xoay người, đánh bóng yêu cầu toàn bộ cơ thể phải vận động. Nhờ đó bạn cũng sẽ tiêu hao được calo và để giảm cân. Lưu ý, với bất cứ môn thể thao nào bạn cũng cần duy trì lịch tập đều đặn mới có được hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, bạn cần thực hiện động tác một cách bài bản để tránh chấn thương.

Với bất cứ bộ môn nào bạn cũng cần chú ý tập luyện đều đặn và đúng kỹ thuật.

Nguồn: http://danviet.vn/au-ha-my-khoe-ranh-bung-goi-cam-ngay-cang-nhuan-sac-sau-ly-hon-502021301235856...Nguồn: http://danviet.vn/au-ha-my-khoe-ranh-bung-goi-cam-ngay-cang-nhuan-sac-sau-ly-hon-50202130123585693.htm