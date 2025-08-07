Lý Lan Địch giảm 10 kg, lột xác nhờ ăn theo nguyên tắc 'giảm nhiệt - dưỡng bao tử'

Trong phim 'Mộng Hồi Đại Thanh', Lý Lan Địch bị khán giả chê là 'nữ chính mũm mĩm nhất màn ảnh'.

Từng được biết đến là nữ diễn viên trẻ tài năng với vẻ ngoài dễ thương, Lý Lan Địch lại trải qua không ít áp lực về ngoại hình trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Khi xuất hiện trong bộ phim cổ trang Mộng Hồi Đại Thanh, cô bị khán giả chê bai là "nữ chính mũm mĩm nhất màn ảnh", thậm chí có cảnh bạn diễn nam không thể bế nổi cô, buộc đoàn phim phải dùng thang đỡ. Đó không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn là động lực để Lý Lan Địch nghiêm túc thay đổi. Nhưng thay vì ép cân cực đoan, nữ diễn viên lựa chọn một con đường thầm lặng mà bền vững: giảm cân theo triết lý dưỡng sinh và ăn uống của Đông y.

Ăn để điều hòa cơ thể, không chỉ để giảm cân

Thay vì chạy theo các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Lý Lan Địch lựa chọn ăn uống điều độ theo nguyên tắc "dưỡng tỳ vị, loại thấp nhiệt" - một triết lý quan trọng trong y học cổ truyền Trung Hoa. Cô ưu tiên các món ăn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm tích nước và điều hòa nội tạng. Trong khẩu phần ăn hàng ngày, gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang và ngô được sử dụng thay thế cho tinh bột trắng. Rau củ hấp, đậu phụ, rong biển, củ sen luộc và bông cải xanh xuất hiện thường xuyên. Thịt đỏ gần như vắng bóng trong thực đơn, thay vào đó là cá hấp, trứng gà luộc và canh thanh đạm nấu từ thảo dược.

Một trong những "bí kíp" giúp cô duy trì sự kiên trì chính là thạch konjac - món ăn gần như không calo, nhưng lại tạo cảm giác no bụng, giúp kiềm chế cơn đói mà không gây tăng cân. Những khi thèm đồ ngọt, thay vì bánh kẹo, cô chọn quả ô mai, nước chanh gừng pha loãng, hoặc trà thảo mộc.

Lý Lan Địch không ăn kiêng quá mức. Cô ăn đủ ba bữa mỗi ngày, bữa tối ăn trước 19h, tránh ăn đêm. Quan điểm của cô là "không để bụng đói kéo dài, nhưng cũng không ăn vượt quá nhu cầu". Mọi bữa ăn đều được nhai chậm, ăn trong không gian yên tĩnh để cơ thể hấp thụ trọn vẹn.

Lý Lan Địch 'lột xác' sau khi giảm cân.

Giảm mỡ nhờ dưỡng khí, phục hồi thể trạng từ bên trong

Theo Đông y, thừa cân không chỉ là vấn đề lượng calo nạp vào, mà còn là dấu hiệu cho thấy cơ thể mất cân bằng âm dương, khí huyết không thông và tỳ vị suy yếu, dẫn đến tình trạng "đàm thấp" - tức chất béo, độc tố và nước thừa bị tích tụ. Bởi vậy, ngoài ăn uống, Lý Lan Địch duy trì các liệu pháp hỗ trợ tự nhiên như uống trà thảo dược, xông mặt với hoa cúc và gừng, ngâm chân bằng muối gừng vào buổi tối để kích hoạt tuần hoàn và thúc đẩy bài tiết qua da.

Trong các bài tập, cô chọn Pilates, khí công nhẹ nhàng và đi bộ nhanh vào sáng sớm, không phải để đốt mỡ cấp tốc, mà là để "kích hoạt dương khí", giúp cơ thể tự cân bằng năng lượng. Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, thiền 10 phút buổi sáng, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử sau 22h - những điều tưởng nhỏ nhưng lại là nền tảng để cơ thể Lý Lan Địch hồi phục và khỏe mạnh từ bên trong.

Góc nhìn từ chuyên gia Đông y Trung Quốc

Bác sĩ Trương Tư Bân (Zhang Sibin), chuyên gia dinh dưỡng Đông y tại Học viện Trung y Bắc Kinh, cho biết: "Trong Đông y, béo không đơn thuần là vấn đề năng lượng dư thừa, mà thường liên quan đến các yếu tố như đàm ẩm, thấp nhiệt, khí trệ và huyết ứ. Để giảm cân, cần tập trung bồi bổ tỳ vị, làm thông khí huyết, loại bỏ thấp trọc, nghĩa là cải thiện khả năng tiêu hóa và đào thải tự nhiên của cơ thể".

Ông khuyên rằng nên chọn các thực phẩm có tính thanh, ấm nhẹ và giàu chất xơ như củ cải, hạt sen, bí đỏ, lá sen, mộc nhĩ đen, trà táo đỏ... vừa giúp no lâu, vừa không gây tích mỡ. Cần tránh thực phẩm lạnh, chiên rán, đồ ăn vặt đóng gói vốn dễ gây rối loạn tiêu hóa và tích tụ thấp khí.

Ngoài ra, ông cũng cho biết, nếu kết hợp cùng xoa bóp huyệt đạo, châm cứu nhẹ tại các điểm như Túc Tam Lý (ST36), Trung Quản (CV12), Tam Âm Giao (SP6) thì hiệu quả điều hòa chuyển hóa và giảm mỡ càng tốt hơn, đặc biệt với những người bị béo bụng, tích nước hoặc rối loạn nội tiết.

Sau những tranh cãi về ngoại hình trong các dự án cổ trang trước đó, Lý Lan Địch đã có màn tái xuất ngoạn mục trong bộ phim 'Triều Tuyết Lục'.

Lý Lan Địch sinh năm 1999, là diễn viên trẻ nổi bật tại Trung Quốc. Lý Lan Địch bắt đầu đóng phim từ khi còn rất nhỏ, khoảng năm 2009 (khi mới 10 tuổi). Các vai diễn tiếp theo ở thời niên thiếu đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm và giới thiệu mình như một gương mặt triển vọng trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Cô phát triển phong cách diễn tự nhiên, tinh tế và chiều sâu cảm xúc gần gũi với khán giả.

Sau một năm kiên trì, Lý Lan Địch giảm thành công 10 kg, từ 52 kg xuống còn khoảng 42 kg. Hơn cả sự thay đổi về số đo, cô xuất hiện với thần thái tự tin và dáng vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. Trong loạt vai diễn gần đây như Lưu Thủy Điều Điều, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường hay mới nhất là Triều Tuyết Lục, khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh một Lý Lan Địch thanh thoát, nữ tính, gần như "thoát xác" khỏi định kiến ngày xưa. Những bức ảnh hậu trường cho thấy vóc dáng thanh mảnh, làn da sáng khỏe, khí chất trang nhã khiến cô được ví như "mỹ nhân cổ trang thế hệ mới".