Tú Anh 'dát' hàng hiệu cho con gái 8 tháng tuổi

Chiếc đầm mà nhóc tì Mochi mặc là thiết kế của Dolce&Gabbana, giá bán khoảng hơn 15 triệu đồng. Thiết kế mang họa tiết Baroque đặc trưng của nhà mốt Italy, tạo cảm giác xa hoa, vương giả. Để trông đồng điệu cùng con gái, Tú Anh diện đầm vàng rực rỡ cùng bộ sưu tập. Nhiều khán giả khen mẹ con nhà á hậu là những "nàng thơ của Dolce&Gabbana". Ngoại hình bụ bẫm, đáng yêu của con gái Tú Anh khi 8 tháng tuổi cũng gây thích thú.

"Hoa hậu tương lai đây rồi"; "Bản sao của Tú Anh, trông giống hệt mẹ"; "Em bé da trắng bóc như sữa, diện đầm như búp bê"..., một số người hâm mộ bình luận.

Mẹ con Tú Anh diện đồ đôi đi biển.

Tú Anh cho con gái cưng diện đồ 15 triệu đồng.

Chưa đầy một tuổi, Mochi nhà Tú Anh thường xuyên được mẹ cho diện hàng hiệu. Trước đó, nhóc tì cũng từng chụp hình cùng chiếc đầm giá khoảng 10 triệu đồng của Burberry.

Tú Anh cho biết vào những dịp đặc biệt, cô thường sắm cho các con vài bộ trang phục để chụp hình kỷ niệm. Người đẹp từng không tiếc tiền sắm đồ hiệu cho con trai đầu lòng - bé Kem, tuy nhiên từ khi sinh Mochi, thói quen này của cô có nhiều thay đổi.

"Nhìn bộ quần áo nào đáng yêu tôi cũng muốn mua cho con. Tôi mua nhiều hàng hiệu cho Kem nhưng bé nhanh lớn nên mặc vài lần đã chật, thậm chí có bộ mua về chưa kịp mặc con đã không vừa nữa. Tôi thấy rất phí phạm nên hiện tại, tôi bớt sắm hàng hiệu cho các bé", Tú Anh chia sẻ.

Con gái Tú Anh diện đầm Burberry 10 triệu đồng chụp hình.

Mỹ nhân hai con nói cô được nhà chồng tạo điều kiện để đi làm, tham gia một số hoạt động nghệ thuật sau sinh con. Cát-xê từ các sự kiện thường được cô sử dụng để mua sắm những món đồ yêu thích cho mình và các con, còn chi tiêu trong nhà chồng cô chịu trách nhiệm chính. Tú Anh thường được ngưỡng mộ vì cuộc sống viên mãn ở tuổi 32. Người đẹp nói từ khi sinh con, cô sống có trách nhiệm hơn, đi đâu cũng muốn về thật nhanh để chăm và chơi với các con. Hai thiên thần nhỏ là niềm vui của cô mỗi ngày.

Dương Tú Anh sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm 2012, cô đạt giải Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam. Tú Anh và ông xã làm việc trong ngành xây dựng kết hôn năm 2018. Bạn đời của cô tên Gia Lộc, kém cô một tuổi. Sau khi lập gia đình, Tú Anh hạn chế tham gia hoạt động showbiz. Cuối tháng 10/2024, Tú Anh chia sẻ việc vợ chồng cô tậu căn biệt thự ven sông ở ngoại thành Hà Nội. Gia đình họ hiện có hai con, con trai lớn Kem (sinh năm 2018) và con gái út Mochi (sinh năm 2024).