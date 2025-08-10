"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun và cú lột xác đầy ngoạn mục ở tuổi 44

Dung mạo quen thuộc gắn liền với mái tóc dài của "mợ chảnh" trước kia. (Ảnh: Naver).

Nữ hoàng phim truyền hình Hàn Quốc Jeon Ji Hyun kiêm biểu tượng phong cách vĩnh cửu vừa khiến người hâm mộ sốc với sự lột xác táo bạo. Jeon Ji Hyun được biết đến với mái tóc dài thướt tha, đã trở thành chuẩn mực vẻ đẹp trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Vì Sao Đưa Anh Tới và Huyền Thoại Biển Xanh…, "mợ chảnh" từ lâu đã là hiện thân của vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian.

Nhưng mới đây, Jeon Ji Hyun bất ngờ xuất hiện tại sự kiện pop-up của một nhãn hàng thời trang mà cô đang làm đại diện. "Mợ chảnh" gây chú ý với vẻ ngoài mới lạ và đầy thu hút cùng tóc bob cá tính, sành điệu. Đây không chỉ là 1 kiểu tóc mới, còn mở ra 1 kỷ nguyên mới cho Jeon Ji Hyun. Trong outfit đen, kín cổ, nữ diễn viên như đang trong một bộ phim hành động với thần thái cool ngầu, ngoại hình đầy cá tính.

Ngoại hình đầy cá tính và mới lạ của Jeon Ji Hyun. (Ảnh: dailyfashion_news).

Đây là lần đầu Jeon Ji Hyun lộ diện ở một sự kiện lớn kể từ khi công khai diện mạo mới đầu tháng 7. Khi đó, công ty chủ quản mới của nữ diễn viên do chính cô thành lập: PEACHY (Peach Company) đã đăng tải loạt ảnh profile, hé lộ diện mạo mới của Jeon Ji Hyun, đánh dấu màn tái định hình phong cách của nữ minh tinh ở tuổi 44.

Việc thay đổi chỗ dựa lâu năm chỉ là một phần trong các vấn đề nan giải mà Jeon Ji Hyun phải đối mặt trong năm nay. Theo truyền thông Hàn Quốc cho biết, do phải gồng gánh khoản nợ khổng lồ lên đến 15 tỷ won (287 tỷ đồng) được cho có thể là do chồng cô làm ăn thua lỗ, Jeon Ji Hyun buộc phải tái xuất showbiz sau khoảng thời gian dài im ắng.

Nếu như ngày trước, rất hiếm khi nữ diễn viên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế thì giờ đây chỉ chưa đầy nửa năm, Jeon Ji Hyun đã ký 3 hợp đồng quảng cáo xa xỉ, liên tục có lịch trình tham dự các sự kiện thời trang, làm đẹp tại các quốc gia khác nhau vào mỗi tháng. Thậm chí, Jeon Ji Hyun còn chấp nhận trở lại Trung Quốc sau hơn 10 năm kể từ lần cuối cùng cho một event của Piaget - thương hiệu trang sức & đồng hồ vừa ký kết hợp đồng Đại sứ với cô hồi tháng 4 năm nay.

Diện mạo mới của Jeon Ji Hyun nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Việc thay đổi phong cách và diện mạo của nữ diễn viên khẳng định cô đang hoạt động rất năng nổ tại thị trường Hàn Quốc cũng như các quốc gia từ Á sang Âu. Nhiều người cho rằng, việc cắt tóc ngắn và thay đổi phong cách của "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun đang giúp cô lấy lại tinh thần và xả stress sau khoảng thời gian đầy khó khăn vừa qua.

Năm 2012, Jeon Ji Hyun lên xe hoa với người bạn thanh mai trúc mã Choi Joon Hyuk - cháu trai của nhà thiết kế hanbok nổi tiếng thế giới Lee Young Hee. Nhìn vào hôn lễ thế kỷ sang chảnh bậc nhất của nữ diễn viên Cô Nàng Ngổ Ngáo, ai cũng nghĩ Jeon Ji Hyun được hưởng phúc khi lấy chồng hào môn, được sống trong nhung lụa.

Trong thời gian qua, Jeon Ji Hyun gặp nhiều sóng gió. Vào đầu tháng 6, truyền thông Hàn Quốc cho biết chồng đại gia của nữ diễn viên đầu tư thua lỗ 15 tỷ won (287 tỷ đồng). Được biết, tài khoản tiền ảo mà chồng nữ diễn viên đổ tiền đầu tư đã bị hack mất. Tài sản đội nón ra đi chỉ trong 1 đêm khiến tình hình tài chính của gia đình Jeon Ji Hyun lao đao. Để cứu chồng đại gia, "mợ chảnh" buộc phải tái xuất showbiz.

Tần suất chạy show của Jeon Ji Hyun khiến ai cũng phải choáng váng. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, Jeon Ji Hyun đã ký 3 hợp đồng quảng cáo xa xỉ, liên tục dự sự kiện từ Á đến Âu. Không tháng nào minh tinh hạng S xứ Hàn không có lịch trình. Thậm chí, Jeon Ji Hyun còn chấp nhận sang Trung Quốc dự sự kiện trở lại sau hơn 10 năm kể từ lần cuối cùng.

Với lịch trình "chạy show" không ngừng nghỉ này của Jeon Ji Hyun, cô có thể lấp đầy khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng của chồng trong gần 1 năm làm việc không nghỉ. Về phía Choi Joon Hyuk - chồng Jeon Ji Hyun, anh mất dạng sau khi đầu tư thua lỗ. Thậm chí, Choi Joon Hyuk còn bị tố cố ý che giấu sự cố tài khoản tiền ảo của mình bị hack mất. Phải 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra, phía công ty của Choi Joon Hyuk mới thông báo về sự cố, khiến nhà đầu tư bức xúc vì không kịp nắm bắt tin tức.

Jeon Ji Hyun chăm chỉ chạy show để trả nợ cho chồng đại gia.

Theo trang QQ, chồng Jeon Ji Hyun thuộc dạng có của ăn của để nhưng không phải tài phiệt, hào môn như netizen từng đồn đoán. Hơn nữa, thu nhập của người chồng mang mác đại gia này của Jeon Ji Hyun còn chẳng bằng "mợ chảnh". Nữ diễn viên từng bỏ ra tới 12 tỷ won (230 tỷ đồng) để thanh toán số tiền mua căn chung cư sang chảnh vào năm 2013, trong khi ông xã chỉ đóng góp có 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Với việc Jeon Ji Hyun phải ngược xuôi gánh nợ và làm trụ cột kinh tế trong gia đình, người hâm mộ không khỏi thương thay cho biểu tượng nhan sắc xứ Hàn khi cô cưới phải người chồng đại gia rởm, chỉ có mã bề ngoài.