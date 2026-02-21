Mỹ Tâm từng từ chối vai diễn Mai Tài Phến viết riêng cho mình

Poster Valentine của bộ phim điện ảnh “Tài” mang sắc thái nhẹ nhàng, khác với những hình ảnh căng thẳng, dữ dội từng được giới thiệu trước đó. Trong khung hình, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm sánh bước giữa không gian ẩm ướt của một khu chợ dưới ánh đèn vàng sau cơn mưa. Khoảnh khắc đời thường, bình thản này gợi mở về mối quan hệ mang tính sẻ chia, đồng hành giữa hai nhân vật giữa chuỗi biến cố của câu chuyện.

Trong phim, Mai Tài Phến vào vai Tài với hình ảnh giản dị, trầm tư, còn Mỹ Tâm xuất hiện với diện mạo mộc mạc, gần gũi. Nhân vật nữ được khắc họa như một điểm tựa tinh thần, mang đến sự an ủi và hy vọng cho nhân vật chính.

Chia sẻ về mối quan hệ này, Mai Tài Phến cho biết: “Đây là nhân vật khiến Tài cảm thấy muốn chia sẻ, nương tựa. Cô cũng là động lực để anh trở nên tốt hơn, hướng thiện, là tia hy vọng của Tài”.

Mai Tài Phến - Mỹ Tâm sánh bước bên nhau

Theo nam diễn viên, nhân vật do Mỹ Tâm thể hiện không phải người tạo xung đột mà hiện diện bằng sự bình thản, ấm áp, góp phần giúp Tài thay đổi và nhìn lại bản thân. Poster Valentine cũng thể hiện rõ tinh thần đó khi hai nhân vật không đối đầu mà cùng bước đi trên một hành trình, gợi cảm giác về sự song hành lặng lẽ.

Đáng chú ý, Mỹ Tâm tiết lộ, cô từng từ chối vai diễn này. Nữ nghệ sĩ cho biết, Mai Tài Phến đã xây dựng nhân vật dựa trên hình dung về người thể hiện: “Đạo diễn rất hay khi viết một nhân vật sẽ nghĩ luôn đến người diễn viên sẽ đóng. Từ đó, anh chỉnh sửa để ‘đo ni đóng giày’ cho chính diễn viên. Lúc đọc, tôi biết anh muốn viết về tôi rồi. Tôi từ chối ngay, vì lúc đó chỉ nghĩ sẽ làm sản xuất chứ không nghĩ sẽ đóng phim nữa”.

Sau khi cân nhắc, Mỹ Tâm quyết định thay đổi ý định khi nhận thấy nhân vật phù hợp và mang lại trải nghiệm mới. Nữ ca sĩ nói thêm: “Nhưng sau đó, thấy vai diễn này không quá nặng nhưng vẫn rất thú vị nên tôi cũng nhận lời. Vai này cũng chỉ là một vai nhỏ thôi. Thế nên, tôi rất thoải mái khi đóng phim điện ảnh ‘Tài’”.

Theo ê kíp, poster Valentine không chỉ là hình ảnh quảng bá theo mùa lễ mà còn đóng vai trò như một mảnh ghép giúp khán giả hiểu thêm về chiều sâu câu chuyện. Bối cảnh khu chợ với tông màu ấm, ánh đèn vàng và không gian đời thường làm nổi bật sự bình yên hiếm hoi giữa hành trình nhiều biến động của nhân vật Tài.

Việc lựa chọn hình ảnh Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong poster lần này cũng được xem là hướng tiếp cận mới trong chiến lược truyền thông của bộ phim. Sau những teaser nhấn mạnh yếu tố đối đầu, căng thẳng, hình ảnh mới tập trung khai thác chiều sâu cảm xúc và mối quan hệ giữa các nhân vật, cho thấy tác phẩm không chỉ xoay quanh xung đột mà còn là câu chuyện về sự kết nối giữa con người với con người.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 6/3, tiếp tục hé lộ hành trình của nhân vật Tài khi đứng giữa ranh giới đúng sai, đồng thời đặt ra câu hỏi về vai trò của nhân vật do Mỹ Tâm thể hiện trong sự thay đổi của anh. Poster Valentine vì thế góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể của bộ phim, mở ra nhiều kỳ vọng về câu chuyện và những chuyển biến trong số phận các nhân vật trên màn ảnh rộng.