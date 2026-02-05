9 năm sát cánh bên nhau của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Mối lương duyên của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu từ năm 2017. Lúc này, Mai Tài Phến đóng chính trong MV "Đừng hỏi em" của đàn chị.

Thời gian đầu, Mai Tài Phến áp lực, ngại ngùng khi diễn chung với một ngôi sao. Thấy vậy, Mỹ Tâm chủ động hỏi han, nói chuyện để tạo cảm giác thân thuộc. Quá trình quay, diễn viên ấn tượng hai cảnh là Mỹ Tâm ôm mình từ phía sau và anh hôn ca sĩ.

Sự ăn ý giữa Mỹ Tâm và đồng nghiệp kém 10 tuổi tiếp tục được khẳng định qua bộ phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh" ra mắt năm 2019.

Trong bộ phim, hai người có nhiều cảnh thân mật làm dấy lên tin đồn ''phim giả tình thật''. Khi được hỏi về các cảnh diễn tình tứ với Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cho biết xem cô như thần tượng lớn nhất của mình.

Kể từ đó, khán giả liên tục chứng kiến sự xuất hiện song hành của họ tại các sự kiện lớn nhỏ. Nam diễn viên đồng hành đàn chị suốt nhiều ngày đi diễn và các sự kiện giải trí.

Dù có nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm, họ không luôn nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Mai Tài Phến từng khẳng định việc làm này xuất phát từ sự ngưỡng mộ và yêu quý, giống như cách người hâm mộ dành sự ủng hộ cho thần tượng và cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường. Nam diễn viên nói, anh luôn trân trọng từng cơ hội làm việc cùng Mỹ Tâm, cảm thấy may mắn khi được học hỏi được nhiều điều ở nữ ca sĩ 8X.

Nhiều năm qua, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau, diện trang phục đồng điệu, có các cử chỉ thân thiết.

Dịp Tết 2022, hình ảnh nam diễn viên về quê Mỹ Tâm tại Đà Nẵng gây xôn xao cộng đồng mạng. Đến tháng 2/2024, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp tại sân bay, dù che chắn kỹ càng nhưng vẫn không tránh khỏi sự chú ý của người hâm mộ.

Về phía Mỹ Tâm, cô cũng luôn ủng hộ Mai Tài Phến trong các cột mốc của sự nghiệp. Tháng 10/2023, khi phim Đất rừng phương Nam ra rạp, Mỹ Tâm xuất hiện tại hậu trường buổi công chiếu. Cô trao cái ôm thân thiết dành cho Mai Tài Phến, đồng thời bày tỏ niềm yêu mến với nhân vật Võ Tòng do anh thủ vai.

Khi được hỏi về mối quan hệ với Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết hai người đối xử tốt với nhau. Cô chuyển sang gọi là ''anh'' còn nam diễn viên vẫn giữ cách gọi ''cô Út''.

Mỹ Tâm từng nói thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, chu đáo, hiểu chuyện, đem lại nguồn năng lượng tích cực, khiến cô luôn thấy thoải mái khi ở cạnh. "Trong tương lai, nếu được thì tiến tới mối quan hệ bền chặt, còn không được thì vẫn là bạn bè. Nếu Phến thích tôi thì cứ thích đi và tôi cũng vậy", Mỹ Tâm từng chia sẻ.

Đầu năm 2026, Mỹ Tâm tiếp tục đồng hành với Mai Tài Phến trong dự án điện ảnh "Tài". Tác phẩm đánh dấu sự tái hợp trên màn ảnh rộng của cả hai sau 7 năm. Lần này, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi đó Mai Tài Phến là đạo diễn.

Tại buổi giới thiệu dự án phim, Mai Tài Phến dành lời cảm ơn tới Mỹ Tâm vì giúp anh học cách giữ bình tĩnh, vượt trở ngại khi lần đầu làm phim điện ảnh.

Gọi Mỹ Tâm bằng tên thân mật "cô Út", anh cho biết ca sĩ thường có mặt ở phim trường để lo cho từng diễn viên, thành viên ê-kíp. "Khi Mỹ Tâm ở bên, tôi không còn phải lo nhiều mỗi khi sự cố xảy ra. Cô ấy đưa ra giải pháp trong vòng 'một nốt nhạc', từ đó tôi thấy nhẹ nhàng hơn, tiếp tục công việc", anh nói.